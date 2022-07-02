Son dakika haberi | Boşanma davası açtığı eşinin öldürdüğü Tülay, toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Boşanma davası açtığı eşinin öldürdüğü Tülay, toprağa verildi

02.07.2022 14:35

Son dakika haber: ANKARA'da, boşanma davası açtığı eşi Tunç Erdem (41) tarafından tabancayla öldürülen Tülay Erdem (38), son yolculuğuna uğurlandı.

ANKARA'da, boşanma davası açtığı eşi Tunç Erdem (41) tarafından tabancayla öldürülen Tülay Erdem (38), son yolculuğuna uğurlandı. Tülay Erdem, 2019 yılında evlenip, Konya'da yaşamaya başladığı Tunç Erdem'den ayrılma kararı aldı ve Ankara'da yaşayan ailesinin yanına dönerek, boşanma davası açtı. Dün duruşma için Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı evden çıkan Erdem, garaj girişinde bekleyen eşi ile karşılaştı. Tunç Erdem, tartıştığı eşi ile yanındaki kayınbiraderi İbrahim Gökekin'e tabancasını çıkarıp ateş etti. Erdem, otomobiliyle olay yerinden uzaklaşırken 1 kilometre sonra aynı silahı başına dayayarak ateşledi. Kontrolden çıkan otomobil, bahçe duvarına çarparak durdu. Tunç Erdem olay yerinde, Tülay Erdem ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İbrahim Gökekin'in sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.Tülay Erdem için bugün Ortaköy Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Erdem'in ailesi ve yakınları, tabutun başında gözyaşı döktü. Tülay Erdem'in ailesinin, tabutun üzerine kızlık soyadı olan 'Gökekin' yazdırdığı görüldü. Erdem'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tunç Erdem'in cenazesinin ise Kırşehir'e gönderildiği öğrenildi. (DHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: ANKARA- Boşanma davası açan eşini silahla öldürüp kayınbiraderini yaraladı Son dakika haberleri: ANKARA- Boşanma davası açan eşini silahla öldürüp kayınbiraderini yaraladı Ankara'da boşanma davası açan eşini öldüren katil, kayınbiraderini de yaralamasının ardından intihar etti Ankara'da boşanma davası açan eşini öldüren katil, kayınbiraderini de yaralamasının ardından intihar etti
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Boşanma davası açtığı eşinin öldürdüğü Tülay, toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:11 Emine Ün'ün eski eşi, hakkında çıkan "baldızıyla aşk yaşıyor" iddialarına cevap verdi: İftira
16:01 Beşiktaş, Alex Teixeira ile yollarını ayırdı! Fesih konusunda anlaşma sağlandı
15:58 Türkiye'nin 2022 yılında en zengin 24 ismi belli oldu
15:45 Mısır'da 68 yaşındaki kadın, köpekbalığının saldırısına uğradı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
15:37 Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın, son yolcuğuna uğurlandı
15:35 Survivor 2022 All Star'ı 2. olarak bitiren Adem, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı
15:21 Fenerbahçe'den Emre Mor açıklaması geldi: 3 yıllık sözleşme imzalandı
15:02 LC Waikiki'den 'Arapça tişört' açıklaması geldi: Sistemsel bir hata yüzünden böyle oldu
14:56 Cüneyt Çakır hakemliğe devam edecek mi? Konuyla ilgili açıklama yaptı: Yurt dışından teklif var
14:34 İstanbul'da şehir hatları vapurunun dümeni kilitlenince Karaköy iskelesine çarptı: 3 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 16:27:11. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Boşanma davası açtığı eşinin öldürdüğü Tülay, toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement