Son dakika haberi | Boşanma davası açtığı eşinin öldürdüğü Tülay, toprağa verildi

ANKARA'da, boşanma davası açtığı eşi Tunç Erdem (41) tarafından tabancayla öldürülen Tülay Erdem (38), son yolculuğuna uğurlandı. Tülay Erdem, 2019 yılında evlenip, Konya'da yaşamaya başladığı Tunç Erdem'den ayrılma kararı aldı ve Ankara'da yaşayan ailesinin yanına dönerek, boşanma davası açtı. Dün duruşma için Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı evden çıkan Erdem, garaj girişinde bekleyen eşi ile karşılaştı. Tunç Erdem, tartıştığı eşi ile yanındaki kayınbiraderi İbrahim Gökekin'e tabancasını çıkarıp ateş etti. Erdem, otomobiliyle olay yerinden uzaklaşırken 1 kilometre sonra aynı silahı başına dayayarak ateşledi. Kontrolden çıkan otomobil, bahçe duvarına çarparak durdu. Tunç Erdem olay yerinde, Tülay Erdem ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İbrahim Gökekin'in sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.Tülay Erdem için bugün Ortaköy Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Erdem'in ailesi ve yakınları, tabutun başında gözyaşı döktü. Tülay Erdem'in ailesinin, tabutun üzerine kızlık soyadı olan 'Gökekin' yazdırdığı görüldü. Erdem'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tunç Erdem'in cenazesinin ise Kırşehir'e gönderildiği öğrenildi. (DHA)