Boşanma davası devam ederken sevgilisinden hamile kaldı

Sabat'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Uyguladığı şiddet nedeniyle çocuklarının velayetini kaybeden Yağmur Sarnıç'tan 'Yok artık' dedirtecek bir haber daha! Emre Aşık ile olaylı boşanma davası devam eden Sarnıç'ın hamile olduğu ortaya çıktı. Aşık ile yaşadığı kavgalarla gündemden düşmeyen Sarnıç, geçtiğimiz aylarda Baycan Şenürek ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.

İlişkilerini sosyal medyada ilan eden ikili, zaman zaman aşk fotoğraflarını da paylaşıyor. Sarnıç'ın paylaşımlarında Şenürek'e "Aslan Kocam" diye hitap ettiği görülüyor. Kontrollerini aksatmayan Sarnıç, önceki gün muayene sonrası aracına binerken görüntülendi. Göbeğinin iyice belirginleştiği görülen Sarnıç'ın erkek bebek beklediği öğrenildi.