Boşanma davası için geldiği adliyenin bahçesinde harakiri yaptı - Son Dakika

Boşanma davası için geldiği adliyenin bahçesinde harakiri yaptı

Boşanma davası için geldiği adliyenin bahçesinde harakiri yaptı Erzincan'da boşanma davası için adliyeye gelen bir kişi, sinir krizi geçirerek bahçede bıçakla harakiri yaptı.

Boşanma davası için geldiği adliyenin bahçesinde harakiri yaptı ERZİNCAN - Erzincan'da boşanma davası için adliyeye gelen bir kişi, sinir krizi geçirerek bahçede bıçakla harakiri yaptı. Olay, Erzincan Adliyesi bahçesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, boşanma davası için Fuat A. yakınlarıyla birlikte adliyeye geldi. Adliyeye giriş yapmadan önce bahçede sinir krizi geçiren şahıs, bıçağı karnına saplayarak kendine zarar verdi. Bilinci kapalı olarak yere yığılan şahsa olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fuat A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayı görüntüleyen gazeteci ise şahsın yakınlarının tepkisiyle karşılaştı. Gazeteciye saldırı girişiminde bulunan bir kişi, olay yerinde bulunan polis ekiplerinin müdahalesiyle engellendi.

Son Dakika

Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son magazin olayları

Güne düşüşle başlayan dolar 8,88'den işlem görüyor

5 aylık hamile Sezen'in katil kocası kendini böyle savundu: Metruk binada ilişkiye girdik, daha sonra 'çocuk senden değil' dedi

İngiltere şimdi de kasap kriziyle uğraşıyor! Hükümet ülkeye bin yabancı kasap alacak

Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi

Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim

Erdoğan'ın "Beni ciddi manada rahatsız ediyor" dediği McGurk kimdir? İşte ABD'li isimle ilgili tüm bilgiler

Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları