Boşanma davası öncesi eşini bıçaklayan koca tutuklandı - Son Dakika

KIRIKKALE'de boşanma davası öncesi tartıştığı eşi Kadriye Erkin'i (29) bıçaklayarak yaralayan Metin Erkin (35), emniyetteki sorgunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da eczanede çalışan Metin Erkin, dün boşanma davası öncesi eşi Kadriye Erkin ile adliye önünde karşılaştı. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Erkin yanındaki ekmek bıçağı ile eşi Kadriye Erkin'i bacağından yaraladı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kadriye Erkin, ambulansla hastaneye kaldırılırken, Metin Erkin olay sonrası gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen Metin Erkin tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Kadriye Erkin'in tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.