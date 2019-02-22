Boşanma Davası Sonrası Çıkan Kavganın Şüphelileri Adliyede
38 dakika önce
ZONGULDAK Adliyesi önünde, boşanma davası sonrası taraflar arasında çıkan kavgada Selçuk Koçaklı'nın (33) tabancayla ateş edilerek yaralanmasıyla ilgili 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
ZONGULDAK Adliyesi önünde, boşanma davası sonrası taraflar arasında çıkan kavgada Selçuk
Koçaklı'nın (33) tabancayla ateş edilerek yaralanmasıyla ilgili 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Olay, saat 12.30 sıralarında Zonguldak
Adliyesi önünde meydana geldi. Boşanma davasının duruşmasından çıkan kadın ve yakınları ile boşanma aşamasında olduğu H.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşürken, H.K. aracından aldığı tabancayla, boşanma aşamasında olduğu eşinin yakını Selçuk Koçaklı'ya ateş etti. Karnından yaralanan Koçaklı, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yerel gazetede muhabirlik yapan Selçuk Koçaklı'nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Polis
, olayla ilgili H.K. ve kavgaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın şüphelileri, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
- Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:10 Kaynak: DHA
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