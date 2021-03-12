Boşanma davasına iç çamaşırı savunması damga vurdu - Son Dakika

İstanbul'da yaşayan A.B. (41) ile N.B. (48) 2005 yılında evlendi. Çiftin bu evliliklerinden iki erkek çocuğu dünyaya geldi.

"CEP TELEFONUYLA EVLİ GİBİ"

İddiaya göre geçimini mendil satarak sağlayan A.B. ile çocuklarının Suriye uyruklu annesi N.B.'nin evlilikleri çekilmez bir hale dönüştü. A.B., İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, "Eşim adeta benimle evli değil de elindeki cep telefonuyla evli gibi. Akıllı telefonu 24 saat elinde. Eşim, iyi niyetimden ve safiyane duygularımdan yararlanarak sürekli olarak şiddet uyguluyor. Her gün, sürekli benden para istiyor. Davalının bu davranışları nedeniyle ailemin yanına sığındım" ifadelerine yer verdi.

"PARALARI İÇ ÇAMAŞIRINA SAKLIYOR"

Davaya cevap veren N.B. ise iddiaların asılsız olduğunu belirterek eşine 40 bin liralık tazminat istemli karşı boşanma davası açtı. N.B.'nin avukatı, "A.B., eşi N.B.'yi dilencilik yapmaya zorlamaktadır. Davacı, kazandığı bütün paraları iç çamaşırlarına saklayarak, eşi ve çocukları yerine kendi annesi ve babasına vermektedir" dedi.