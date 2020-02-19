Boşanma davasında emsal karar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boşanma davasında emsal karar - Son Dakika

Boşanma davasında emsal karar

6 saat önce

Şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftin boşanma davasından emsal bir karar çıktı.

Boşanma davasında emsal karar, System.String[]

Şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftin boşanma davasından emsal bir karar çıktı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi eşine yalan söyleyen kadının ağır kusurlu bulunduğu bölge mahkemesi kararını onadı. İçtihat metni niteliğindeki kararla; eşe yalan söylemek boşanma sebebi sayıldı.

Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, boşanma için Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Kadın, eşinin sürekli kendisine hakaret ettiğini öne sürerken, koca ise; eşinin kendisine yalan söylediğini dile getirdi. Mahkeme, tarafları eşit kusurlu sayarak, kadının yoksulluk nafakası talebini kabul etti.

Davacı adam ise kararı İstinaf Mahkemesi'ne götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yalan söylemenin boşanma sebebi olduğuna hükmetti. Kararda; "Davacı erkeğe, 'alkol aldığı, davalı ve müşterek çocukları tehditle evden attığı' şeklindeki kusurların yüklenmesi doğru olmamıştır. Davalı kadının 'davacı eşine hakaret etmek, ev işleriyle ilgilenmemek, eşine yalan söylemek' şeklindeki kusurlu davranışları ağır niteliktedir. Kadının, 'Eşine hakaret etmek' şeklinde kusurlu davranışının bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu hale göre boşanmaya sebep olan bu olaylarda davalı kadın davacı erkeğe nazaran ağır kusurlu olup mahkemenin tarafları eşit kusurlu bulması hatalıdır." denildi.

Davalı kadın kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kararı onadı. Kararda; davalı kadının eşine sürekli yalan söylemek suretiyle onun güvenini sarstığına dikkat çekildi. Kararı değerlendiren hukukçular ise; "Ailede güven zedelenirse, bir süre sonra eşler birbirine karşı şüpheci olurlar. Zor kurulan ama kolay yıkılan güvenin tamiri zordur. Türk Medeni Kanununun 185. maddesinde ise eşlerin, birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorunda oldukları hatırlatılmıştır." yorumunda bulundu.

(Süleyman Aydın/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üsküdar'da denize düşen kadının imdadına ekipler yetişti
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 bin lira tazminat ödeyecek Meral Akşener'den Erdoğan'a yanıt: 2023'e kimin kalacağına halk karar verecek İnternette eskort kadın ararken iki kez üst üste dolandırıldılar

Son Dakika Haberleri
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm
16:39 Adriana Lima, sosyal medyadan isyan etti: Türkiye'nin bilgisine, ben bekarım
14:28 Enise Sude Çağlar oyunculukta ilerliyor
13:41 Ünlü top model Alessandra Ambrossio Göbeklitepe'de yürüyecek
13:41 Didem İnselel "Sır" ile tiyatro sahnesinde yer alacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 17:27:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Boşanma davasında emsal karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]