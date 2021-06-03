2010 yılında nikah masasına oturan Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın sosyal medya hesapları üzerinden tartışması gündeme bomba gibi düşerek çift hakkında yeni iddia ortaya atıldı. Posta'da yer alan haberde çiftin geçtiğimiz ay tek celsede boşandığı ileri sürüldü.
Haklarında çıkan boşanma iddiasının ardından Meydaradar'a açıklama yapan çift, boşanmadıklarını ve evliliklerinin devam ettiğini söyledi. Kütahyalı ve Alçı, mutlu olduklarını söyleyerek bir de aile fotoğraflarını gönderdi.
Ayrılık iddiasını bir de Twitter hesabından yalanlayan Kütahyalı "Geçen ay mahkemeye gidip Nagehan ile tek celsede boşanmışız" diyerek haberleri tiye aldı.
Ünlü çiftin Ayşe Ela ve Betül Yasemin adında iki kız çocukları bulunuyor.
Son Dakika › Magazin › Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı - Son Dakika Magazin