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Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı - Son Dakika

Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı

03.06.2021 11:58

Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı'nın kendilerine ait sosyal medya hesaplarından tartışmaları gündeme boşandılar iddiasını getirmişti. Konu ile ilgili açıklama yapan çift evliliklerinin devam ettiğini söyleyerek mutlu aile pozlarını paylaştı.

2010 yılında nikah masasına oturan Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın sosyal medya hesapları üzerinden tartışması gündeme bomba gibi düşerek çift hakkında yeni iddia ortaya atıldı. Posta'da yer alan haberde çiftin geçtiğimiz ay tek celsede boşandığı ileri sürüldü.

İDDİAYI YALANLAYIP MUTLULUK POZU VERDİLER

Haklarında çıkan boşanma iddiasının ardından Meydaradar'a açıklama yapan çift, boşanmadıklarını ve evliliklerinin devam ettiğini söyledi. Kütahyalı ve Alçı, mutlu olduklarını söyleyerek bir de aile fotoğraflarını gönderdi.

Rasim Ozan Kütahyalı, Nagehan Alçı ile boşandıkları iddiasını yalanladı

Ayrılık iddiasını bir de Twitter hesabından yalanlayan Kütahyalı "Geçen ay mahkemeye gidip Nagehan ile tek celsede boşanmışız" diyerek haberleri tiye aldı.

Rasim Ozan Kütahyalı, Nagehan Alçı ile boşandıkları iddiasını yalanladı

Ünlü çiftin Ayşe Ela ve Betül Yasemin adında iki kız çocukları bulunuyor.

Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı

Rasim Ozan Kütahyalı, Nagehan Alçı, Sosyal Medya, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı - Son Dakika Magazin


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