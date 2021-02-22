Boşanma iddiası sonrası Melike İpek Yalova'dan ilk açıklama geldi - Son Dakika

Boşanma iddiası sonrası Melike İpek Yalova'dan ilk açıklama geldi

22.02.2021 14:11
Boşanma iddiası sonrası Melike İpek Yalova'dan ilk açıklama geldi, System.String[]

7 yıl aşk yaşadığı yapımcı Altuğ Gültan ile 2019 yılında dünya evine giren oyuncu Melike İpek Yalova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. İşte güzel oyuncunun son dakika açıklaması...

Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, eşi Altuğ Gültan ile boşanacağı yönünde çıkan haberleri doğruladı. Altuğ Gültan ile 7 yıllık birlikteliğini 2019 yılında İzmir'de nikah masasına oturarak taçlandıran başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile boşanma kararını ortak verdiklerini duyurdu.

'BOŞANMA KARARINI BİRLİKTE ALDIK'

Boşanma kararı hakkında açıklama yapan oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Yollarımızı ayırıyor olduğumuz doğru fakat yanlış anlaşılan bir duruma açıklık getirmek isterim. Biz birlikteliğimiz boyunca birbirimize en başta hep dost ve yol arkadaşı olduk. Evliliği sonlandırma kararımızı da uzun bir süre önce, bizim için en doğrusunun bu olduğuna inanarak ve defalarca üzerine konuşarak yine birlikte aldık; ortak kararımızdır."

'SİZLERDEN KONUYLA İLGİLİ HASSASİYET RİCA EDERİZ'

"İçinde olduğumuz süreci yönetirken çok kıymet verdiğimiz ailelerimizin incinmemesi birinci önceliğimiz. Sevdiğimiz insanları korumak adına, bu konunun hak ettiği medeniyet çerçevesinde sakin ve sessizce ilerlemesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, çalışacağız. Sizlerden de konuyla ilgili hassasiyet ve anlayışı rica ederiz."

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddiaya göre, boşanma kararını Melike İpek Yalova'nın tek başına aldığı ve eşi Altuğ Gültan'ın boşanmak istemediği öne sürülmüştü

Melike İpek Yalova, Çukurova, Boşanma, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Boşanma iddiası sonrası Melike İpek Yalova'dan ilk açıklama geldi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medyada çirkin saldırıya uğrayan Özlem Zengin'e CHP'li Kaftancıoğlu'ndan destek: Saldırı kabul edilemez Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki kavga büyüyor! Mahkemelik oldular 3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti Tokkal ailesini katleden zanlıya PKK sempatizanı olduğu gerekçesiyle ayrı bir soruşturma açıldı Islam Slimani kariyerindeki tek hatasının Fenerbahçe'ye gitmek olduğunu söyledi "Allah-u ekber" diyen kargayı duyanlar kulaklarına inanamıyor
"Araştırman var mı, yayının var mı?" sorularına Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, belgeyle yanıt verdi         
22:26
HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Haziran ayında Erbil'e çıkış kaydı ortaya çıktı HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Haziran ayında Erbil'e çıkış kaydı ortaya çıktı         
21:47
İbrahim Tatlıses, İbo Show'un başarısını 500 kilo çiğ köfte dağıtarak kutladı İbrahim Tatlıses, İbo Show'un başarısını 500 kilo çiğ köfte dağıtarak kutladı         
21:02
ABD Hazine Bakanı Yellen'dan ABD Hazine Bakanı Yellen'dan "Bitcoin" uyarısı: Spekülatif ve verimsiz         
20:43
Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi         
19:58
Bank of America ve Goldman Sachs, Türkiye'nin büyüme beklentisini revize etti Bank of America ve Goldman Sachs, Türkiye'nin büyüme beklentisini revize etti         
18:57
İspanya sınırında zehirli kül çuvalının içinden mülteci çıktı İspanya sınırında zehirli kül çuvalının içinden mülteci çıktı         
17:27
Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
15:27
Zeki Müren tartışmasına dahil olan Bülent Ersoy'dan Alpay'a tepki Zeki Müren tartışmasına dahil olan Bülent Ersoy'dan Alpay'a tepki         
15:14
Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı         
15:02
Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor         
14:59
Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı         
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller         
10:14
Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu, 3 bin 500 TL'lik sermayesini 350 bin TL yaptı Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu, 3 bin 500 TL'lik sermayesini 350 bin TL yaptı         
10:11
700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek 700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek         
09:41
İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf         
08:54
Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2021 23:03:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Boşanma iddiası sonrası Melike İpek Yalova'dan ilk açıklama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei