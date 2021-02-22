Boşanma iddiası sonrası Melike İpek Yalova'dan ilk açıklama geldi

Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, eşi Altuğ Gültan ile boşanacağı yönünde çıkan haberleri doğruladı. Altuğ Gültan ile 7 yıllık birlikteliğini 2019 yılında İzmir'de nikah masasına oturarak taçlandıran başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile boşanma kararını ortak verdiklerini duyurdu.

'BOŞANMA KARARINI BİRLİKTE ALDIK'

Boşanma kararı hakkında açıklama yapan oyuncu şu ifadeleri kullandı:





"Yollarımızı ayırıyor olduğumuz doğru fakat yanlış anlaşılan bir duruma açıklık getirmek isterim. Biz birlikteliğimiz boyunca birbirimize en başta hep dost ve yol arkadaşı olduk. Evliliği sonlandırma kararımızı da uzun bir süre önce, bizim için en doğrusunun bu olduğuna inanarak ve defalarca üzerine konuşarak yine birlikte aldık; ortak kararımızdır."





'SİZLERDEN KONUYLA İLGİLİ HASSASİYET RİCA EDERİZ'

"İçinde olduğumuz süreci yönetirken çok kıymet verdiğimiz ailelerimizin incinmemesi birinci önceliğimiz. Sevdiğimiz insanları korumak adına, bu konunun hak ettiği medeniyet çerçevesinde sakin ve sessizce ilerlemesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, çalışacağız. Sizlerden de konuyla ilgili hassasiyet ve anlayışı rica ederiz."

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddiaya göre, boşanma kararını Melike İpek Yalova'nın tek başına aldığı ve eşi Altuğ Gültan'ın boşanmak istemediği öne sürülmüştü