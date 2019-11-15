Son Dakika Haberleri: Boşanma kararını 'Erik Dalı'yla kutladı
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Boşanma kararını 'Erik Dalı'yla kutladı

6 saat önce

İZMİR'de yaşayan 36 yaşındaki blogger İnci Akbay, 3,5 yıl süren boşanma davasının, boşanmayla sonuçlanmasını adliye önünde 'Erik Dalı Gevrektir' şarkısı eşliğinde oynayarak, kutladı.

Boşanma kararını 'Erik Dalı'yla kutladı, System.String[]

İZMİR'de yaşayan 36 yaşındaki blogger İnci Akbay, 3,5 yıl süren boşanma davasının, boşanmayla sonuçlanmasını adliye önünde 'Erik Dalı Gevrektir' şarkısı eşliğinde oynayarak, kutladı.

İnci Akbay, 5 yaşındaki Mavi'nin doğumdan sonra, internette kurduğu 'Mavi Bebeğim' bloğu aracılığıyla, iyi annelik üzerine yazılar paylaşmaya başladı. Ancak bu sırada eşinin boşanma kararı aldığını öğrendi. Çiftin karşılıklı açtığı çekişmeli boşanma davası yaklaşık 3,5 yıl sürdü. 13 Kasım günü görülen karar duruşmasında mahkeme çifti boşadı. Akbay da arkasına 'Boşandım' yazdığı ceketini giyip, İzmir Adliyesi önünde son dönemin popüler şarkısı, 'Erik Dalı Gevrektir' eşliğinde oynadı. Bando eşliğinde çalınan şarkıda Akbay'a arkadaşları eşlik etti. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşen kutlamanın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Takipçiler Akbay'ı kutlarken, görüntüler binlerce kez izlendi.Verdiği hukuk mücadelesi sonucu eşinden boşandığını söyleyen Akbay, Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu'ndaki öğrenimini tamamlayıp, kadın hakkını savunmak, boşanan ve kendisi gibi şiddet gören kadınlara adli konularda yardımda bulunmak için hukuk okuyup, avukat olmak istediğini söyledi. Blog sayfasında yaptığı paylaşımlarla kadınlara yol gösteren İnci Akbay, "Her sene 13 Kasım'ı Erik Dalı Günü ilan edelim" derken sosyal medya hesabından, "Yıllarca sürebilir bazı mücadeleler ama sonunda soyadını geri alırsın. Nefes aldığını hissedersin. Bu süreci yaşayan kadın arkadaşım, her nerede yaşıyorsan yalnız değilsin" paylaşımında bulundu.


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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:40 Kaynak: DHA
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