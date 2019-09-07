Son Dakika Haberleri: Boşanma kavgasında kendi silahıyla vurularak hayatını kaybetti
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Boşanma kavgasında kendi silahıyla vurularak hayatını kaybetti

16 dakika önce

İzmir'in Menemen ilçesinde, eşiyle boşanmak üzere olan E.Y., iki aile arasında yaşanan kavgada, kendisinin çıkardığı öne sürülen tabancanın ateş alması sonucuyla vurularak hayatını kaybetti.

Boşanma kavgasında kendi silahıyla vurularak hayatını kaybetti, System.String[]

İzmir'in Menemen ilçesinde, eşiyle boşanmak üzere olan E.Y., iki aile arasında yaşanan kavgada, kendisinin çıkardığı öne sürülen tabancanın ateş alması sonucuyla vurularak hayatını kaybetti.


Olay, dün akşam saatlerinde, Asarlık Pazaryeri civarında, E.Y.'nin oturduğu apartmanın yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüs şoförü E.Y. ve ailesi ile boşanma sürecinde olduğu eşinin ailesi arasında tartışma çıktı. Aileler arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İddialara göre, E.Y. kavga sırasında tabancasını çekti. Olay sırasında E.Y.'nin yakınlarını onu engellemek isterken silah ateş aldı. Vücuduna merminin isabet etmesi sonucu E.Y., kanlar içinde yere yığıldı. Yakınlarının haber vermesi sonucu olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan E.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşma başlatan polis ekipleri, olaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. - İZMİR

Menemen, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:10 Kaynak: İHA
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