Boşanma nedeni şok etti

Hürriyet
'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; En son Bursaspor
'da forma giydikten sonra yeşil-beyazlı takımın sözleşmeyi uzatmaması üzerine kulüp bulamayan futbolcu Özer Hurmacı
'nın evliliği sona eriyor. Özer Hurmacı, Trabzonspor
'da oynadığı dönemde 2015 yılında Mihriban Hurmacı'yla evlenmişti. Çiftin nikah şahitliğini o dönem kulüp başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, başkan yardımcısı Ali Uzunay
ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Terzi
ile teknik direktör Ersun Yanal
yapmıştı.
Özer Hurmacı, 1 Eylül
'de İstanbul Aile Mahkemesi
'ne başvurarak, 6 yıllık eşi, 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı'ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle 'çekişmeli' olarak Boşanma davası açtı.
Mahkemeye sunulan dilekçedeki iddiaya göre, sürekli Astroloji
ile ilgilenen Mihriban Hurmacı, astroloji haritalarına bakarak eşi Özer Hurmacı üzerinde "Sen, beni aldatıyorsun" diye baskı kuruyordu. Mihriban Hurmacı ile eşi arasında evliliğin başından beri bir iletişimsizlik vardı. Özer Hurmacı, 2018 yılında Erzurumspor'a transfer olduğu dönem Mihriban Hurmacı, Erzurum'a gitmeyerek eşini yalnız gönderdi..