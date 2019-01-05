Boşanma Nedeniyle Husumetli Aileler Çatıştı: 1 Ölü, 13 Yaralı

GAZİANTEP'te çocuklarının boşanma davası nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba 2 aile arasında av tüfeklerinin kullanıldığı çatışma çıktı.

GAZİANTEP'te çocuklarının boşanma davası nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba 2 aile arasında av tüfeklerinin kullanıldığı çatışma çıktı. Erkek tarafının, kız tarafının evini basmasıyla çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.



İddiaya göre, çocuklarının boşanma davası nedeniyle aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile üyeleri arasında bugün telefon konuşması sırasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine av tüfeklerini alan erkek tarafı, kız tarafının evine gelerek, ateş etmeye başladı. Karşı taraf da karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Yaralılar arasında yoldan geçenlerin de bulunduğu öğrenildi.



Yaralananlar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Çatışma ise çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, pompalı tüfeklerle karşılıklı ateş edilmesi ve yaralıların ambulanslara taşınması yer alıyor.



- Gaziantep

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Boşanma Nedeniyle Husumetli Aileler Çatıştı: 1 Ölü, 13 Yaralı (2) - Yeniden

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