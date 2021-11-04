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Boşanma aşamasındaki eşinden 500 TL nafaka istediği için bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti - Son Dakika

Boşanma aşamasındaki eşinden 500 TL nafaka istediği için bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti

04.11.2021 11:49

Gaziantep'te boşanma aşamasında olduğu eşi Ali Çakır'dan 500 TL nafaka talep eden Behiye Çakır isimli kadın, eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 12 yerinden bıçaklanan kadın, hastanede verdiği 8 günlük yaşam savaşının ardından hayatını kaybetti.

Gaziantep'te Behiye Çakır isimli kadın ile eşi Ali Çakır boşanma aşamasındaydı. İkili arasında Behiye Çakır'ın istediği 500 TL'lik nafaka yüzünden anlaşmazlık çıktı. Ali Çakır, bu nedenle eşini 12 yerinden bıçakladı. Kaldırıldığı hastanede 8 gün boyunca yaşam savaşı veren kadın, bugün öldü. Annesini öldüren babasının müebbet hapis cezası almasını isteyen talihsiz kadının oğlu Ahmet Çakır ise tabuta uzun süre sarılarak gözyaşı döktü.

ANNESİYLE BİRLİKTE YAŞIYORDU

27 Ekim 2021 Çarşamba günü Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesinde iddiaya göre, Ali Çakır (62), bir süredir 500 lira nafaka yüzünden tartışma yaşadığı ve boşanmak üzere olduğu eşi Behiye Çakır'ın annesiyle yaşadığı evinin önüne geldi. Evin önünde bir süre bekleyen şahıs, daha sonra elindeki bıçakla boşanmak üzere olduğu eşi Behiye Çakır'a saldırdı. Şahıs, 500 lira nafaka istediği için eşini vücudunun çeşitli yerlerinden 12 bıçak darbesiyle ağır yaraladı.

500 LİRA NAFAKA YÜZÜNDEN BIÇAKLANDI

Yaşanan olayın ardından eşini ağır yaralanan Behiye Çakır, çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede verdiği 8 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

Boşanma aşamasındaki eşinden 500 TL nafaka istediği için 12 kez bıçaklanan kadın öldü

"BABAMIN EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Annesini öldüren babasının müebbet hapis cezası almasını isteyen talihsiz kadının oğlu Ahmet Çakır, "Annem 8 gündür yoğun bakımda yatıyordu. Dün akşam saat 10'da hayatını kaybetti. Bu duruma kimsenin sessiz kalmasını istemiyorum. Annemi öldüren babama sesleniyorum, Allah seni bildiği gibi yapsın, Allah seni bir daha o hapisten çıkarmasın. İnşallah müebbet yersin. Anneler ölmesin, annelere bir şey olmasın. Dünyada tek dileğim budur" dedi.

Boşanma aşamasındaki eşinden 500 TL nafaka istediği için 12 kez bıçaklanan kadın öldü

ACILI EVLAT GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Behiye Çakır'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Annesinin cenazesini teslim alan oğul Ahmet Çakır, tabuta sarılarak uzun süre göz yaşı döktü. Cenazenin, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeşilkent Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

KATİL ZANLISI TESLİM OLDU

Boşanmak üzere olduğu eşini 12 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan ve sonrasında kaçan Ali Çakır ise önce polis ekiplerinden kaçtı, daha sonrasında ise kaçacak yer bulamayan şahıs, polis ekiplerine teslim oldu. Eşini 12 kez bıçakladıktan sonra ağır yaralayan ve ölümüne neden olan Ali Çakır, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Boşanma aşamasındaki eşinden 500 TL nafaka istediği için 12 kez bıçaklanan kadın öldü
Boşanma aşamasındaki eşinden 500 TL nafaka istediği için 12 kez bıçaklanan kadın öldü
Boşanma aşamasındaki eşinden 500 TL nafaka istediği için 12 kez bıçaklanan kadın öldü
Boşanma aşamasındaki eşinden 500 TL nafaka istediği için bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti

Türk Lirası, Ali Çakır, Gaziantep, Boşanma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki eşinden 500 TL nafaka istediği için bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti - Son Dakika


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