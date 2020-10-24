Boşanma tartışması aileler dahil olunca kavgaya dönüştü: 1 yaralı - Son Dakika

Boşanma tartışması aileler dahil olunca kavgaya dönüştü: 1 yaralı

24.10.2020 21:11
Boşanma tartışması aileler dahil olunca kavgaya dönüştü: 1 yaralı, System.String[]

DİYARBAKIR'da, boşanma aşamasındaki eşi ile tartıştığı sırada ailelerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüşen olayda Önder E., yaralandı.

DİYARBAKIR'da, boşanma aşamasındaki eşi ile tartıştığı sırada ailelerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüşen olayda Önder E., yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesindeki Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Ender Ö. ile boşanma aşamasındaki eşi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma ikilinin ailesinin fertlerinin de dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Önder E., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralı Önder E.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri ise kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


Boşanma tartışması aileler dahil olunca kavgaya dönüştü: 1 yaralı
Boşanma tartışması aileler dahil olunca kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Huzurevleri Mahallesi, Kayapınar, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Boşanma tartışması aileler dahil olunca kavgaya dönüştü: 1 yaralı - Son Dakika

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