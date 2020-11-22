'Boşanma vakalarında Erzurum 3'üncü sırada' - Son Dakika

ERZURUM Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi Avukat Bilge Mutlu Bilge, Mart'ta başlayan pandemi sürecinin en çok kadınları olumsuz etkilediğini söyledi. Kadına yönelik şiddetin sürekli arttığını vurgulayan Bilge, boşanma vakalarında da Erzurum'un 3'üncü sırada yer aldığını belirtti. Bilge, "Pandemide kadınlar ciddi manada hem yoruldu hem çok ezildiler" dedi.

'Kadın Liderler Covid 19'a Karşı Güçlerini Birleştiriyor' konulu programa sunduğu proje üzerine Erzurum'un Aşkale ilçesinde çalışma yapan Avukat Bilge Mutlu Bilge, Mart ayında başlayan koronavirüs pandemisi sürecinde kadınların mağdur olduğunu söyledi. Pandeminin dünyada ve ülkemizde kadın, çocuk, eş bütün aile bireyleriyle bir eve kapanmak zorunda kaldıkları bir süreç olduğunu belirten Bilge, şöyle konuştu: