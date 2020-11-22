'Boşanma vakalarında Erzurum 3'üncü sırada' - Son Dakika

'Boşanma vakalarında Erzurum 3'üncü sırada'

22.11.2020 09:21
'Boşanma vakalarında Erzurum 3'üncü sırada', System.String[]

ERZURUM Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi Avukat Bilge Mutlu Bilge, Mart'ta başlayan pandemi sürecinin en çok kadınları olumsuz etkilediğini söyledi.

ERZURUM Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi Avukat Bilge Mutlu Bilge, Mart'ta başlayan pandemi sürecinin en çok kadınları olumsuz etkilediğini söyledi. Kadına yönelik şiddetin sürekli arttığını vurgulayan Bilge, boşanma vakalarında da Erzurum'un 3'üncü sırada yer aldığını belirtti. Bilge, "Pandemide kadınlar ciddi manada hem yoruldu hem çok ezildiler" dedi.

'Kadın Liderler Covid 19'a Karşı Güçlerini Birleştiriyor' konulu programa sunduğu proje üzerine Erzurum'un Aşkale ilçesinde çalışma yapan Avukat Bilge Mutlu Bilge, Mart ayında başlayan koronavirüs pandemisi sürecinde kadınların mağdur olduğunu söyledi. Pandeminin dünyada ve ülkemizde kadın, çocuk, eş bütün aile bireyleriyle bir eve kapanmak zorunda kaldıkları bir süreç olduğunu belirten Bilge, şöyle konuştu:

"Tarafların sürekli aynı ortamda birlikte olması beraberinde daha fazla muhatap olmayı, yüz yüze olmayı, sıkıntıları, dertleri, problemleriyle daha çok yüzleşmelerini gündeme getirdi. Bunları sağlıklı bir şekilde yürütüp daha güzel sonuçlara ulaşanlar olduğu gibi çoğunlukla bu kötü süreci daha da kötüleştiren kangrenleştiren vakalar da meydana geldi. Ben de pandemide kadın ve şiddet konusunda proje hazırladım. O dönemde ilçede 182 kadınla görüştüm. Şiddet gören 182 kadın. Şiddeti sadece fiziksel olarak algılamayın. Psikolojik olarak, mobing olarak şiddet gören kadınlarımız vardı. Çalıştığı iş yerinde mobbing gören, evindeyken fiziksel ve psikolojik şiddet gören kadınlarla yaptığımız görüşmelerde pandemi sürecinde evde kalan erkeğin, çocuğun bütün sorumluluğunun daha çok kadına yüklendiğini gördük. Evde anne varsa ayrı bir hava ve sıcaklığı vardır, herkes anneden bir şey ister. Bu alıştığımız gelenekeksel Türk toplumu anne yapısı. Kadın hem anne, çalıştığı zamanlarda iş kadını."'KASIM AYINDA SON 1 HAFTADA 15 KADIN CİNAYETE KURBAN GİTTİ'Covid-19'un başladığı Mart ayında, 262 kadının Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne müracaat ettiğini belirten Bilge, "Bunların yanında daha çok karşılaştığımız hususlar gündelikçi kadınlar. Gündelik işlere gidip ailesine bakan kadınlar Covid-19 sebebiyle gündelik işlerine gidemediği için işini kaybeden kadınlar ekonomik yönden çok güç durumda kaldı. Çocukların ihtiyaçlarını gideremeyen kadınlar, eşinden gerekli maddi desteği göremeyen kadınlar vardı. Bu ekonomik sıkıntılar ve ciddi manada mutsuzluk olarak yansıdı, sorunlar daha çok arttı. Mart ayında 262 kadın Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne müracaat etmiş. Bu ne demektir, belki de müracaat edebileceklerden 262'si. Müracaat etmemiş 'kol kırılır yen içinde kalır' diyen kadınlarımız da var. Nisan 183, Mayıs 185, Haziran 256, Temmuz 259, Ağustos 280, Eylül 241, Ekim 263, Kasım ayının ilk 17 gününde tam 136 kadını il müdürlüğüne müracaat etmiş. Bunlar çok ciddi rakamlar. Kasım ayında son bir haftada 15 kadın cinayete kurban gitti. İşte okuyoruz 'elleri bağlandı', 'domuz bağıyla bağlandı', 'boğularak öldürüldü'. 15 tane kadın öldürüldü. Bunlar çok ciddi rakam" diye konuştu.'GÜÇLÜ, AYAKLARININ ÜZERİNDE DURAN KADINLAR DA ŞİDDET GÖRÜYOR'Şiddet gören kadınlar içinde adliyede savcılık, hakimlik yapan insanların da var olduğunu belirten Bilge, "Şiddet gören kadınlar içinde adliyede savcılık, hakimlik yapan insanlar var. Bunlar aslında karar mekanizmasındaki güçlü, ayakları üzerinde durabilen kadınlar. Bunlar da şiddet görüyor. Ama bunu dillendirmekten çekiniyorlar. Hicap duyuyor, utanıyorlar. 'Ekonomik özgürlüğüm var, ayaklarım üzerinde durabiliyorum ama şiddete maruz kalıyorum. Bunu nasıl ifade edebilirim?' diye kendine bile anlatamayan insanlarımız var" dedi.ERZURUM BOŞANMADA 3'ÜNCÜ"Maalesef pandemide kadınlar ciddi manada hem yoruldu hem çok ezildiler" diyen Bilge, "Hem hukukçu olarak hem Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak bu konuda çalışmalarımız var. Baro Başkanlığına adli yardım talebiyle müracaat eden kadınlar var. Bu kadınlar daha çok boşanma hadisesiyle avukat yardımı talebinde bulunuyorlar. Bu sayı pandemi sürecinde gerçekten de çok arttı. Bir yazıda okudum, boşanmanın en çok gerçekleştiği iller İstanbul, Antalya ve maalesef Erzurum. Oysaki Erzurum manevi değerleri yoğun olan geleneklerine bağlı olan bir ilimiz. Boşanma neden bu kadar çok arttı? Çünkü artık şiddet dayanılmaz bir hale geldi. Önceden 'çek kızım, gelinliğinle girdin, kefeninle çıkacaksın' mantığı yerine aileler kızlarının yanında yer aldı" diye konuştu.'TOPLUM İÇİN KADIN MUTLU OLMALI'Şiddeti önlemede çocukların iyi yetiştirilmesi gerektiğini kaydeden Bilge, şunları ifade etti: "Çocukları iyi yetiştirmede iş biz annelere düşüyor. Ama anne de sevgi, şefkat bırakılmamışsa, şiddet gören bir anne çocuğunu nasıl yetiştirebilir? En masumane dolu gözyaşlarıyla büyütebilir. O çocuk da travmayla büyüyecektir. Kadının mutlu olması, toplumun sağlıklı yürümesi için kesinlikle şarttır. Sevgi ve şefkat dolu bir anne çocuğunu daha güzel, erdemli yetiştirebilir. Kadının mutlu olması demek, çocuğun, toplumun mutlu olması demektir. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum. Toplumun güçlü olması için bizim güçlü ve mutlu kadınlara ihtiyacımız var. Önemsediğimiz ve üzerinde durduğumuz husus bu."

'Boşanma vakalarında Erzurum 3'üncü sırada'
'Boşanma vakalarında Erzurum 3'üncü sırada'
'Boşanma vakalarında Erzurum 3'üncü sırada'

Boşanma, Erzurum, Kadın, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Boşanma vakalarında Erzurum 3'üncü sırada' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı İzmir'de soba faciası! Gazdan zehirlenen baba öldü, oğlu yaralı Kısıtlama ihlali yaptı, kendisini görüntüleyen gazeteciyi tehdit etti: Kamerayı kapat, seni de onu da kırarım Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu "Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap
Seçim yenilgisini kabul edemeyen Trump'a bir kötü haber de Twitter'dan! 20 Ocak'ta hesabını Joe Biden'a devredecek Seçim yenilgisini kabul edemeyen Trump'a bir kötü haber de Twitter'dan! 20 Ocak'ta hesabını Joe Biden'a devredecek         
09:21
Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı         
07:37
Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum         
02:41
İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı         
00:04
Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
23:01
Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü         
22:14
Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi         
21:47
Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı         
20:46
İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu         
16:43
Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü         
14:55
Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf         
14:50
Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi         
14:30
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek 1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek         
12:17
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor         
10:55
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 09:38:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Boşanma vakalarında Erzurum 3'üncü sırada' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei