Boşanma yüzünden husumetli olduğu akrabasını sokak ortasında vurdu (2)

Antalya 'da, boşanma konusu nedeniyle husumetli olduğu akrabası M.T. tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurulan Gazele Aktaş, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

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