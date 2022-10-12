Boşanma yüzünden husumetli olduğu akrabasını sokak ortasında vurdu (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Boşanma yüzünden husumetli olduğu akrabasını sokak ortasında vurdu (2)

12.10.2022 16:47

KURTARILAMADIAntalya'da, boşanma konusu nedeniyle husumetli olduğu akrabası M.T. tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurulan Gazele Aktaş, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KURTARILAMADI

Antalya'da, boşanma konusu nedeniyle husumetli olduğu akrabası M.T. tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurulan Gazele Aktaş, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Antalya'da bir kişi tartıştığı oğlunu silahla öldürdü Son dakika haberleri... Antalya'da bir kişi tartıştığı oğlunu silahla öldürdü Son dakika 3. sayfa: Tartıştığı oğlunu 4 kurşunla öldürdü Son dakika 3. sayfa: Tartıştığı oğlunu 4 kurşunla öldürdü Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Avrupa Düzenleyici Otoriteler Platformu 56. Toplantısı'nda konuştu Açıklaması Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Avrupa Düzenleyici Otoriteler Platformu 56. Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma yüzünden husumetli olduğu akrabasını sokak ortasında vurdu (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:14 Mecliste görüşülen Dezenformasyonla Mücadele Yasası ile neler değişecek? İşte sosyal medyada işlenen suçlara yönelik yeni yol haritası
22:32 AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer
21:23 Galata Kulesi'nden atlayarak intihar eden adamın o anlara ait görüntüsü ortaya çıktı!
21:17 Facebook yeni nesil metaverse gözlüğünün tanıtımını yaptı: Meta Quest Pro'nun fiyatı 1499 dolar
20:47 Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çaldı ama bu kez futbolcu için değil
19:46 Babasının, "Neden çalışmıyorsun?" diyerek dövdüğü kadının kafasına 10'dan fazla dikiş atıldı
19:33 Siirt'te bıttım hasadı başladı! Geçen yıl 300 lira olan fiyat bu yıl 500 liraya yükselecek
19:19 CHP'li Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında MHP'li Feti Yıldız'la tartışarak sinirden deliye döndü
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
16:44 Muğla'da genç kız 4. kattan beton zemine düştü! Feci olay saniye saniye kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 23:28:27. #1.11#
SON DAKİKA: Boşanma yüzünden husumetli olduğu akrabasını sokak ortasında vurdu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement