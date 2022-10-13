BOŞANMA YÜZÜNDEN HUSUMETLİ OLDUĞU AKRABASINI SOKAK ORTASINDA VURDU - Son Dakika
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BOŞANMA YÜZÜNDEN HUSUMETLİ OLDUĞU AKRABASINI SOKAK ORTASINDA VURDU

13.10.2022 09:20

ANTALYA'da M.T., boşanma konusu nedeniyle husumetli olduğu Gazele Aktaş'ı (67) sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.

ANTALYA'da M.T., boşanma konusu nedeniyle husumetli olduğu Gazele Aktaş'ı (67) sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. M.T.'nin olay öncesi Aktaş'ı takip etmesi ve olay sonrası kaçması ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6039 Sokak'ta meydana geldi. Semt pazarında ikinci el kıyafet satan ve pazar arabası ile kızının evine doğru yürüyen Gazele Aktaş'ı takibe alan M.T., önce tartışıp sonra pompalı tüfeği doğrultu. Aktaş'ın da tuğla ve taş parçası attığı M.T., tüfeği art arda ateşledi. Göğüs ve ayak bölgelerinden vurularak ağır yaralanan Aktaş, çevredekiler tarafından çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olay sonrası hareket geçen polis, kadının uzaktan akrabası olan ve aralarında boşanma konusu yüzünden husumet bulunan M.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. M.T.'nin pazar arabası ile giden Gazele Aktaş'ı takip etmesi, tüfekle vurduktan sonra kaçması ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güneş, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BOŞANMA YÜZÜNDEN HUSUMETLİ OLDUĞU AKRABASINI SOKAK ORTASINDA VURDU - Son Dakika

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