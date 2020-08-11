Boşanmak istediği eşi boğazına bıçak dayayan Necla: Ölmek istemiyorum - Son Dakika

ADANA'da, boşanmak istediği eşi Ekrem K.'den şiddet gören ve boğazına dayanan bıçakla tehdit edilen Necla K., kızlarının Ekrem K.'yi merdivenden itmesiyle kurtuldu. Olayın ardından konuşan Necla K., "Ölmek istemiyorum. Beni bu caninin elinden kurtarın" dedi.

Olay, 9 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Necla K. (39), 2000 yılında Ekrem K. (45) ile evlendi. Bu evlilikten 4 çocuğu olan Necla K., iddiaya göre uyuşturucu kullanan ve kendisine şiddet uygulayan eşi Ekrem K.'den ayrılmak istedi. Ekrem K., kızlarıyla ayrı ev tutan ve tek yaşamaya başlayan Necla K.'nin evini bastı. Necla K.'nin boğazına bıçak dayayıp, tehditler savuran Ekrem K.'yi kızları merdivenden iterek annelerini ölümden kurtardı. Ekrem K.'nin sinirle dışarı çıkması üzerine anne ve kızları kapıyı kilitledi. Bunun üzerine Ekrem K., evin camlarını kırdı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine eve polis ekipleri sevk edilirken, Ekrem K. elindeki bıçakla kaçtı. Polis ekipleri tarafından yakalanan Ekrem K. hakkında 'tehdit ve hakaretten' işlem başlatılırken, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.