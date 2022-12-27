Uyuşturucu kullanan eşinden boşanmak isteyen kadın, yaşadığı işkenceleri anlatarak isyan etti: Beni ve oğlumu öldürmekle tehdit ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu kullanan eşinden boşanmak isteyen kadın, yaşadığı işkenceleri anlatarak isyan etti: Beni ve oğlumu öldürmekle tehdit ediyor

27.12.2022 11:16

İstanbul Başakşehir'de yaşayan Özlem A.(42), boşanmak istediği eşi Kenan A.'nın (42) silahla evine gelerek, kendisini tehdit edip, darbettiğini söyledi. Özlem A., Kenan A.'nın, tornavida ile kapı kilidini kırdığını, silahla içeri girdiğini ve boğazını sıktığını söyledi. Talihsiz kadın, yaşadıklarına dair, "Korkumdan boşanma davası açamıyorum, kendimden korkmuyorum, oğlumdan korkuyorum. Beni ve oğlumu öldürmekle tehdit ediyor." diye konuştu.

Başakşehir'de yaşayan Özlem A.(42), 18 Aralık Pazar gecesi saat 02.40 sıralarında uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle boşanmak istediği eşi Kenan A.'nın(42) silahla evine gelerek, kendisini darbettiğini iddia etti. Özlem A., eşinin daha önce de ayrı yaşadıkları eve geldiğini, kapıyı açmadığı için mesajla kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek, olay gecesi kapıyı tornavida kapı kilidini kıran Kenan A.'nın, silahla içeri girdiğini, boğazını sıkarak kendisine zarar verdiğini anlattı. Komşuların ve annesinin araya girdiğini ifade eden Özlem A., ihbar üzerine gelen polis ekiplerinin eşini gözaltına aldığını, bir ay uzaklaştırma kararıyla serbest bırakıldığını söyledi. Olaydan sonra hastaneye kaldırılan Özlem A., darp raporu aldığını belirtti.

"BANA 'BU EVLİLİK MEZARA KADAR' DİYOR"

Özlem A., 2007 yılında evlendiklerini, 2 yıl sonra eşinin başka kadınlarla ilişki yaşadığını ifade ederek, "Ne kadar uyarsam da her halükarda çocuğumla ve ölüm tehdidi ile bu zamana kadar geldik. Hayatına aldığı kadına ev açmış, eşya almış. Eşya aldıktan sonra kredi çekmiş ve ödemediği krediler yüzünden eve haciz geldi. O kredileri ben tek başıma ödedim. Hareketlerinde değişiklik başladı. Gece uyumamaya başladı, çok konuşmaya başladı. Eşim gibi değildi. Bu hareketlerden şüphelendim, kardeşine sordum. Kardeşi, 'Takip et muhtemelen ağabeyim uyuşturucu kullanıyor' dedi. Takibe aldıktan sonra, cebinde limon tozuna benzer bir şey çıktı. Tuvalete döktüm ve bağırdı, üzerime silahla geldi o an bayıldım. Bu olaydan sonra gitti, 7 ay sonra gelmedi. Boşanmak istiyorum. Korkumdan boşanma davası açamıyorum, kendimden korkmuyorum, oğlumdan korkuyorum. Beni ve oğlumu öldürmekle tehdit ediyor, 'Ben gidersem tek gitmem, beni boşadığın gün öldürürüm, bu evlilik mezara kadar' diyor" dedi.

Aldatma, uyuşturucu ne ararsan var! Boşanmak istediği eşi genç kadına dehşeti yaşattı

"SİLAHLA İÇERİ GİRDİ BOĞAZIMA YAPIŞTI"

Özlem A., "Son yaşadığımız olayda, üst katımda oturan ağabeyimin evine girmiş. Beni de konuşmak için oraya çağırdı. Kapıda onu gördüm, normal davranmadığını görünce korkup, aşağı indim. Sonra bana tehdit mesajı gönderdi, 'Çabuk yukarı gel, gelmezsen 5 dakika içerisinde aşağı gelir, ne yapacağımı biliyorsun' dedi. Defalarca aradı açmadım. Kapıya geldi, kapının kilidini kırdı. İçeri girer girmez boğazıma yapıştı. Kuzenim ve annem ayırmaya çalıştı. Elinde silah vardı. Komşular etkisiz hale getirdi. Sırtım, ayağım ve boğazım çok kötü durumdaydı. Şikayetçi oldum, 1 ay uzaklaştırma vermişler. Uzaklaştırma kararında oğluyla görüşebileceği yazıyor. Ben zaten oğlumu korumak için bu zamana kadar dayanmıştım. Ben öldükten sonra, benim arkamda kalanlar bu acıyla nasıl yaşar? İnanır mısınız gece 'çıt' sesinden korkar oldum. Acaba silahla mı gelecek? Çocuğumu kaçıracak mı diye yaşıyorum. Gece 3 saat bile uyuyamıyorum. Perişan bir haldeyim. Dışarı çıkamıyorum" diye konuştu.

Aldatma, uyuşturucu ne ararsan var! Boşanmak istediği eşi genç kadına dehşeti yaşattı

"3 KİŞİYİ ÖLDÜREN GÜVEN GÜREL'LE ARKADAŞLIK EDİYORDU"

Eşinin, Başakşehir'de 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralayan Güven Güler'in de arkadaşı olduğunu ileri süren Özlem A., "O saldırı olayları olduğu akşam bana mesaj attı. Bana, 'Kapıyı kimseye açma, Güven kafayı yedi, 6 kişiyi vurdu' diye mesaj attı. Güven'in kim olduğunu sorduğumda ise, arkadaşım dedi. Onunla arkadaşlık ettiğini herkes biliyor" dedi.

Aldatma, uyuşturucu ne ararsan var! Boşanmak istediği eşi genç kadına dehşeti yaşattı
Aldatma, uyuşturucu ne ararsan var! Boşanmak istediği eşi genç kadına dehşeti yaşattı
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
İnegöl ve Osmangazi'de su kesintisi İnegöl ve Osmangazi'de su kesintisi Çin'in Sanayi Firmalarının Karı Yılın İlk 11 Ayında Yüzde 3,6 Düştü Çin'in Sanayi Firmalarının Karı Yılın İlk 11 Ayında Yüzde 3,6 Düştü

Başakşehir, Aralık, DHA, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu kullanan eşinden boşanmak isteyen kadın, yaşadığı işkenceleri anlatarak isyan etti: Beni ve oğlumu öldürmekle tehdit ediyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:03 Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi'nin saç tıraşını kulüp tesislerinde olması sosyal medyada olay oldu
11:55 Ekin Uzunlar, yeni şarkısı Köz'ü sevenlerinin beğenisine sundu! Klibinde oynadığı karakter dikkat çekti
11:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gübre ve yem fiyatlarının nisan sonuna kadar sabitleneceğine ilişkin açıklaması borsayı salladı
11:42 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 29,10 zam geldi, taksilerde kısa mesafe ücreti 40 lira oldu
11:28 Gülben Ergen, "Verdiğim sözü tuttum" diyerek annesiyle umreye gitti
11:16 Saraçhane sonrası aralarında kriz yaşandığı iddia edilen Kılıçdaroğlu ile Akşener, bugün Ankara'da bir araya gelecek
11:05 34 yaşındaki Avrupa yolunda! Caner Erkin'in yeni adresini duyanlar şaşkınlık yaşıyor
11:03 Rusya'da gizemli ölümler sürüyor! Putin'i eleştiren dev sosis şirketi sahibi Pavel Antov, pencereden düşerek hayatını kaybetti
10:43 Diyarbakır'da babasının uykusunda boğarak öldürdüğü 19 yaşındaki gencin son görüntüleri ortaya çıktı
10:41 Balıkesir'de bir balıkçının 10 metre boyunda köpek balığı gördüğü iddiası bölgede endişe yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2022 12:21:31. #1.12#
SON DAKİKA: Uyuşturucu kullanan eşinden boşanmak isteyen kadın, yaşadığı işkenceleri anlatarak isyan etti: Beni ve oğlumu öldürmekle tehdit ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement