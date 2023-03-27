Boşanmak istediğini söylediği kocasını, kendisini darp edince öldürmüş - Son Dakika
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Boşanmak istediğini söylediği kocasını, kendisini darp edince öldürmüş

27.03.2023 16:50

Boşanmak istediğini söylediği kocasını, kendisini darp edince öldürmüşDENİZLİ Denizli'de gece saatlerinde tartıştığı kocasını göğsünden ve karnından bıçaklayarak öldüren kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Boşanmak istediğini söylediği kocasını, kendisini darp edince öldürmüş

DENİZLİ Denizli'de gece saatlerinde tartıştığı kocasını göğsünden ve karnından bıçaklayarak öldüren kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet öncesi kocanın kendisinden boşanmak isteyen karısının söylediklerini duyduktan sonra cinnet getirdiği, evi dağıttıktan sonra karısını darp ettiği ve sonrasında olayın gerçekleştiği ortaya çıktı.

Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde apartmanın birinci katında yaşayan Emel Ener (35), kocası Barış Selahattin Ener'i eline aldığı bıçakla göğsünden ve karnından bıçakladı. Koca kanlar içinde yere yığılırken, şok geçiren Emel Ener, annesini arayarak durumu söyledi. Olay yeri giden anne, karşılaştığı manzara sonrası ihbarda bulundu. Olay yerine giden sağlık görevlileri yere yığılan adamın hayatını kaybettiği belirledi, şok geçiren kadın ise güvenlik güçleri tarafından olay yerinde gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Şiddet mi gördünüz? sorusuna kafa sallayarak cevap verdi

Karakoldaki işlemleri tamamlanan kadın, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye çıkarıldığı sırada eşinizden şiddet mi gördünüz? sorusuna kafa sallayarak olumlu cevap veren kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'da eşiyle takside tanıştıktan sonra 1 sene önce dünya evine girip 6 ay öncede Denizli'ye taşınan kadının verdiği ifadede, gece saatlerinde eşinin alkol aldığı, kendisinin sürekli darp edildiğini ve bundan dolayı aralarında geçimsizlik olduğunu söylediği yer alınırken, boşanmak istediğini belirttikten sonra ise tartışmanın başladığı öğrenildi. Ardından ise bunu hazmedemeyen kocanın evi darmadağın edip eşinin üstüne yürümeye çalıştığı sırada olayın gerçekleştiği ortaya çıktı.

Kocanın otopsi işlemlerinin tamamlanması ardından cansız bedeni Manisa'dan gelecek olan aile yakınlarına teslim edilecek.

Kaynak: İHA
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Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boşanmak istediğini söylediği kocasını, kendisini darp edince öldürmüş - Son Dakika


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