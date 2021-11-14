Boşanmak istediği kocasının minibüsle çarparak öldürdüğü kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Ordu'nun Korgan ilçesinde boşanmak istediği kocasının minibüsle çarparak ölümüne neden olduğu Selime Pişkin'in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Korgan ilçesinde boşanmak istediği İbrahim Pişkin'in minibüsle çarparak ölümüne neden olduğu eşi Selime Pişkin'in (45) cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morgundan alınarak Korgan ilçesine getirildi. Soğukpınar Mahallesi'ndeki baba evinin önüne getirilen Selime Pişkin için burada helallik alındı. Selime Pişkin'nin cenazesi, Korgan Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. Dört çocuk annesi kadının cenazesine, çocukları ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

İbrahim Pişkin çıkarıldığı nöbetçi mahkemece dün akşam tutuklanarak Ünye Cezaevine gönderilmişti. - ORDU