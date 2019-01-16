Son Dakika Haberleri: Boşanmak İstemeyen Eşinin 'Fetö Üyesi' Diye İhbar Ettiği Sanığa Beraat

Boşanmak İstemeyen Eşinin 'Fetö Üyesi' Diye İhbar Ettiği Sanığa Beraat

52 dakika önce

KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında boşanmak istediği eşi Melek Ç'nin 'örgüt üyesi' ihbarıyla hakkında dava açılan öğretmen Gökhan Ç., beraat etti.

Boşanmak İstemeyen Eşinin 'Fetö Üyesi' Diye İhbar Ettiği Sanığa Beraat, System.String[]
KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında boşanmak istediği eşi Melek Ç'nin 'örgüt üyesi' ihbarıyla hakkında dava açılan öğretmen Gökhan Ç., beraat etti.

Öğretmen Gökhan Ç.'nin eşi Melek Ç., iddiaya göre kendisinden boşanmak isteyen eşinin FETÖ'ye ait dershanelerde çalıştığını, toplantılarına katıldığını söyleyerek 'örgüt üyesi' olduğu iddiasıyla şikayette bulundu. Eşinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Gökhan Ç. hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan dava açıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan sanık Gökhan Ç., karar duruşmasına taşındığı Ankara'dan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Sanık Gökhan Ç., savunmasında boşanmak istediği eşi Melek Ç.'nin bu durumu kabullenemediğini, bu yüzden 'FETÖ üyesi' diyerek kendisine iftira attığını öne sürdü. Eşi Melek Ç.'nin ifadelerini kabul etmediğini ve suçsuz olduğunu ileri süren Gökhan Ç., "Bu sözlerin tamamı Melek Ç.'den boşanmak istediğim için söylediği sözlerdir. Melek barışma talebinde bulundu, kabul etmedim, ondan sonra da bu iftiraları attı" diye konuştu.

Gökhan Ç., örgüt dershanelerinde çalışmaya gittiğini, eşinin iddia ettiği gibi bu kurumlarda yöneticilik yapmadığını, toplantılara katılmadığını savunarak, "Hayatımda silahı elime almadım. Eşimin iddia ettiği gibi kesinlikle kaçma ve saklanma girişimim olmadı. Suçsuzum" diyerek beraatını talep etti.

Sanık avukatı da, soruşturmanın Melek Ç.'nin boşanmayı hazmedememesi sonucu yaptığı şikayet üzerine açıldığını ve iftiraya dayalı iddialardan oluştuğunu söyleyerek, müvekkilinin beraatını istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanık Gökhan Ç.'nin, 'Delil yetersizliğinden' beraatına karar verdi. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:12 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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