Boşanmak isteyen 35 yıllık eşini pompalı tüfekle vurdu - Son Dakika
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Boşanmak isteyen 35 yıllık eşini pompalı tüfekle vurdu

06.04.2022 08:31
Boşanmak isteyen 35 yıllık eşini pompalı tüfekle vurdu

Aydın'ın Söke İlçesinde Nail S. kendisinden boşanmak isteyen 35 yıllık eşi Esma S.'yi pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirdi. Nail S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

35 yıllık evli ve 4 çocuk sahibi olan çiftçi Nail S. ile eşi Esma S., son zamanlarda şiddetli geçimsizlik nedeniyle kavga etmeye başladı. Esma S., kısa bir süre önce avukat aracılığıyla boşanma davası açtı. Boşanmak isteyen eşini ikna etmeye çalışan Nail S. ile Esma S. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Nail S., pompalı tüfekle eşine ateş etti.

EŞİNİ AĞIR YARALAYAN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Esma S. vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, eşini yaralayan Nail S. ise tüfekle birlikte gözaltına alındı.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedaviye alınan Esma S., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı eş, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Boşanmak isteyen 35 yıllık eşini pompalı tüfekle vurdu
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Boşanmak isteyen 35 yıllık eşini pompalı tüfekle vurdu - Son Dakika


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