Boşanmak isteyen eşinden intikam için 4 çocuğunu asarak öldürdü

Basına bilgi veren anne Xoli Mpungose, boşanma kararı aldığı için eşinin bu cinayetleri işlediğini söyledi.

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