Son Dakika Haberleri: Boşanmak isteyen eşinden intikam için 4 çocuğunu asarak öldürdü - ek görüntü
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Boşanmak isteyen eşinden intikam için 4 çocuğunu asarak öldürdü - ek görüntü

1 saat önce

Boşanmak isteyen eşinden intikam için 4 çocuğunu asarak öldürdüEK GÖRÜNTÜ----------------Baba'nın polis tarafından gözaltına alanması.

Boşanmak isteyen eşinden intikam için 4 çocuğunu asarak öldürdü

EK GÖRÜNTÜ

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Baba'nın polis tarafından gözaltına alanması

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:11 Kaynak: DHA
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