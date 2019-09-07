Boşanmak isteyen eşinden intikam için 4 çocuğunu asarak öldürdü - ek görüntü
1 saat önce
Boşanmak isteyen eşinden intikam için 4 çocuğunu asarak öldürdüEK GÖRÜNTÜ----------------Baba'nın polis tarafından gözaltına alanması.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:11 Kaynak: DHA
Boşanmak isteyen eşinden intikam için 4 çocuğunu asarak öldürdü
EK GÖRÜNTÜ
----------------
Baba'nın polis tarafından gözaltına alanması
Şarkıcı Kylie Rae Harris, akrabalarının da hayatını kaybettiği yolda vefat etti Boşanmak isteyen eşinden intikam için 4 çocuğunu asarak öldürdü Batman'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Mardin'den gelen acı haberin ardından güvenlik güçlerinden terör örgütüne operasyon