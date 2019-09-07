Boşanmak isteyen eşinden intikam için 4 çocuğunu asarak öldürdü (2) - ek görüntü
1 saat önce
------------Baba'nın polis tarafından gözaltına alanması(GÖRÜNTÜ SİSTEMDE)
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:15 Kaynak: DHA
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Baba'nın polis tarafından gözaltına alanması
(GÖRÜNTÜ SİSTEMDE)
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