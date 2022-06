Boşanmak isteyen eşine kızıp, evi ile kamyonetini yaktı

ADANA'nın Seyhan ilçesinde boşanma kararından dönmeyen eşine sinirlenen uyuşturucu bağımlısı Kasım B. (38), evi ile kamyonetini yaktı. Kasım B. gözaltına alınırken, evinin yandığını gören Ayşegül B. (36), "Evi ve kamyonetimizi yakacağını söylüyordu. Bu dediklerini yaptı. Şimdi sıra bana geldi. Beni öldüreceğini de söylüyordu. Boşansam bile can güvenliğim yok" dedi.

Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan cam işleme ustası Kasım B., iddiaya göre uyuşturucu kullanmaya başlayınca birlikte çalıştığı 14 yıllık eşi Ayşegül B. ile anlaşmazlık yaşamaya başladı. Kasım B., uyuşturucunun etkisiyle kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Ayşegül B.'yi darbedip, ölümle tehdit etti. Eşinin psikolojik ve fiziksel şiddetine dayanamayan Ayşegül B., çocukları S.B. (13), H.B. (8) ile A.B.'yi (6) de alarak ailesinin evine taşındı. Kasım B., kendisine 3 ay önce boşanma davası açan Ayşegül B.'yi eve dönmesi için tehdit etmeye başladı.

EVİ VE KAMYONETİ ATEŞE VERDİAyşegül B., bir daha geri dönmeyeceğini söyleyince öfkelenen Kasım B., dün öğle saatlerinde cam atölyesi olarak da kullandıkları evi ve kamyonetini ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin sardığı evi ve kamyoneti söndürürdü. Polis Kasım B.'yi gözaltına aldı. Evinin ve aracın yandığını haber alan Ayşegül B. de olay yerine geldi. Kullanılamaz hale gelen evini gören Ayşegül B., gözyaşlarına boğuldu.'BOĞAZIMA BIÇAK DAYADI'Eşinin 14 yıldır hayatını cehenneme çevirdiğini anlatan Ayşegül B., "Eşim uyuşturucu bağımlısı olduktan sonra halüsinasyon görüp, kendini aldattığımı düşünmeye ve şüphe duymaya başladı. Boşanma kararı aldım ve evi terk ettim. Bu durumu hazmedemeyip, ailemi ve beni öldürmekle tehdit etti. Bana, 'Çocukların Allah belasını versin. Sen dön' diyordu. Böyle sevgi mi olur? En son boğazıma bıçak dayadı. Çocuklarım ağlamaya başlayınca bıçağı bıraktı. Her yere başvurdum ancak bir sonuç alamadım" dedi.'ŞİMDİ SIRA BANA GELDİ'

Hayalleri olduğunu ve kendisini çocuklarına adamak istediğini belirten Ayşegül B., "Çocuklarımın yanında uyuşturucu kullanıp, beni dövüyordu. Her şeye şahit oldular. Çocuklarım için katlanıyordum ama onlar da istemeyince boşanmaya karar verdim. Evimin yandığını görünce dizlerimin bağı çözüldü. Sanki bu evden, benim cenazem çıktı. Evi ve kamyonetimizi yakacağını söylüyordu. Bu dediklerini yaptı. Şimdi sıra bana geldi. Beni öldüreceğini de söylüyordu. Boşansam bile can güvenliğim yok. Tutuklanması için beni öldürmesi mi gerekiyor? Burası benim geçim kaynağımdı. İş yerinde cam işi yapıyorduk. Her zaman yanında oldum, yardım ettim. Benden ne istedi? Çocuklarına, bana ve emeklerime acımadı" diye konuştu.