Boşanmak isteyen eşini 15 yerinden bıçakladı (2)

TUTUKLANDI Antalya 'da, boşanmak isteyen eşi Ayşe Seyidoğlu'nu evinin önünde servis beklerken, 15 yerinden bıçaklayıp, ağır yaralayan Nizamettin Seyidoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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