Boşanmak isteyen eşini 15 yerinden bıçakladı (2)
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TUTUKLANDIAntalya'da, boşanmak isteyen eşi Ayşe Seyidoğlu'nu evinin önünde servis beklerken, 15 yerinden bıçaklayıp, ağır yaralayan Nizamettin Seyidoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:35 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Antalya'da, boşanmak isteyen eşi Ayşe Seyidoğlu'nu evinin önünde servis beklerken, 15 yerinden bıçaklayıp, ağır yaralayan Nizamettin Seyidoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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