Son Dakika Haberleri: Boşanmak isteyen eşini 15 yerinden bıçakladı (2)
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Boşanmak isteyen eşini 15 yerinden bıçakladı (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIAntalya'da, boşanmak isteyen eşi Ayşe Seyidoğlu'nu evinin önünde servis beklerken, 15 yerinden bıçaklayıp, ağır yaralayan Nizamettin Seyidoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Boşanmak isteyen eşini 15 yerinden bıçakladı (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Antalya'da, boşanmak isteyen eşi Ayşe Seyidoğlu'nu evinin önünde servis beklerken, 15 yerinden bıçaklayıp, ağır yaralayan Nizamettin Seyidoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:35 Kaynak: DHA
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