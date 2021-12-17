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Boşanmak isteyen eşini bıçakla yaralayan sanığa "öldürmeye teşebbüs" suçundan ceza - Son Dakika

Boşanmak isteyen eşini bıçakla yaralayan sanığa "öldürmeye teşebbüs" suçundan ceza

17.12.2021 13:13
Boşanmak isteyen eşini bıçakla yaralayan sanığa "öldürmeye teşebbüs" suçundan ceza

Boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Okan Taş (23), "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Okan Taş (23), "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Okan Taş ile müdahil Aleyna Tülay Taş (20) ve taraf avukatları katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını temsilen bir avukat da duruşmada müdahil olarak hazır bulundu.

Davanın karara bağlanacağı belirtilerek son sözü sorulan sanık Taş, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Okan Taş'a, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl hapis cezası verdi. Duruşmalardaki iyi halini göz önüne alıp indirim uygulayan heyet, sanığın cezasını 13 yıl 4 ay hapse çevirdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmedildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Aleyna Tülay Taş'ın 2 Nisan 2021'de Bayrampaşa'da yürüdüğü esnada arkasından gelen eşi Okan Taş tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden yaşamını tehlikeye sokacak derece bıçakla yaralandığı anlatılıyordu.

Olay yeri görüntülerine göre, sanığın Aleyna Tülay Taş'ı, yere düşmesine rağmen bıçaklamaya devam ettiği, öldürme kastı ile hareket ettiği belirtilen iddianamede, sanığın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi isteniyordu.

İstanbul, Boşanma, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boşanmak isteyen eşini bıçakla yaralayan sanığa 'öldürmeye teşebbüs' suçundan ceza - Son Dakika


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