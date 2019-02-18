Boşanmak İsteyen Eşini Caddede Öldürdü
1 saat önce
Ankara'nın Mamak ilçesinde oturan Şükrü Şengül (40), kendisinden boşanmak isteyen ve annesinin evine giden eşi Döndü Şengül'ü (40), sokak ortasında tabancayla ateş ederek öldürdü.
Ankara
'nın Mamak
ilçesinde oturan Şükrü Şengül (40), kendisinden boşanmak isteyen ve annesinin evine giden eşi Döndü Şengül'ü (40), sokak ortasında tabancayla ateş ederek öldürdü. Polis
, kaçan Şükrü Şengül'ü yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, sabah saatlerinde Mamak ilçesindeki Mehtap Mahallesi Okullar Caddesi'nde meydana geldi. Döndü Şengül, eşi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle bir süre önce evini terk ederek annesi Satı E.'nin yanına gitti. Döndü Şengül, sabah kızı E.Ş.'yi (8) yan binadaki okula bırakmak için evden çıktı. Döndü Şengül, kızını okula bıraktıktan sonra evine giderken, caddede otomobilin arka koltuğundan inen Şükrü Şengül'ün saldırısına uğradı. Şükrü Şengül, eşine tabanca ile ateş ederek kaçtı. Tabancadan çıkan kurşunların başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Döndü Şengül, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde tedaviye alınan Döndü Şengül, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi Şengül'ün cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Polis, olayın ardından kaçan Şükrü Şengül'ü yakalamak için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ambulansı
-Evden görüntü
-Polis ekipleri
-Hastane görüntüsü
Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:37 Kaynak: DHA
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