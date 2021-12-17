Üye Girişi
Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçaklayan sanığa hapis cezası - Son Dakika

Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçaklayan sanığa hapis cezası

17.12.2021 12:01

Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçaklayan sanığa hapis cezası Bayrampaşa'da eşini bıçaklayan sanığa 13 yıl hapis Bayrampaşa'da kendisinden boşanmak isteyen eşini sokak ortasında defalarca bıçaklayan sanık Okan Taş, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçaklayan sanığa hapis cezası

Bayrampaşa'da eşini bıçaklayan sanığa 13 yıl hapis

İSTANBUL - Bayrampaşa'da kendisinden boşanmak isteyen eşini sokak ortasında defalarca bıçaklayan sanık Okan Taş, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Bayrampaşa'da şiddet gördüğü gerekçesiyle kendisinden ayrılmak isteyen eşi Aleyna Tülay Taş'ı 2 Nisan tarihinde, sokak ortasında defalarca bıçaklayan sanık Okan Taş'ın 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Okan Taş ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan tutuklu sanık Okan Taş, beraat ve tahliyeye ilişkin taleplerini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Okan Taş'ı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıl hapse mahkum etti. Sanığı cezasında indirim uygulayarak 13 yıl 4 ay hapse çarptıran mahkeme, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosunca hazırlanan iddianamede, şüphelinin, müştekinin arkasından gelerek, elindeki 12 santimetre uzunluğundaki bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı kaydedildi.

İddianamede, şüphelinin 'eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapse mahkum edilmesi talep edildi.

Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçaklayan sanığa hapis cezası
Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçaklayan sanığa hapis cezası
Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçaklayan sanığa hapis cezası
Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçaklayan sanığa hapis cezası

Bayrampaşa, İstanbul, Mahkeme, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçaklayan sanığa hapis cezası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:45 İddia: Bakanlık evdeki hayvanların sayısına sınırlama getiriyor
13:44 Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir
13:40 Son Dakika: Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından 17 seviyesini geçerek tarihi zirvesini yeniledi
13:37 Önemli takas! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e gidecek
13:35 Amatör casuslar için yeni yöntem: Akıllı telefonlar!
13:32 Aşk tatiline çıktılar: Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Paris'te
13:30 Ehliyet alacaklar dikkat! Devrim niteliğinde değişiklik geliyor
13:26 Ehliyet alacaklar dikkat! Binlerce sürücü adayını etkileyecek devrim niteliğinde değişiklik
13:15 Son dakika: Dolar 17'ye, euro 20'ye yaklaştı!
13:08 Müdür yardımcısı, üzerinde bıçak bulduğu için disipline gönderdiği öğrencisi tarafından bıçaklandı
Son dakika: Dolara 5. müdahale Son dakika: Dolara 5. müdahale         
13:53
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Amatör casuslar için yeni yöntem: Akıllı telefonlar! Amatör casuslar için yeni yöntem: Akıllı telefonlar!         
13:36
Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı!         
12:56
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim         
12:28
Üzerine böcek tırmanan bakan: Lütfen üzerimden alın Üzerine böcek tırmanan bakan: Lütfen üzerimden alın         
12:11
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor         
10:11
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 13:58:44. #1.12#
SON DAKİKA: Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçaklayan sanığa hapis cezası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement