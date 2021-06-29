Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçaklayan sanık hakim karşısında - Son Dakika

- Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçaklayan sanık hakim karşısında

İSTANBUL - İstanbul Bayrampaşa'da kendisinden boşanmak isteyen eşini sokak ortasında defalarca bıçaklayan sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmanın ardından açıklama yapan müşteki Aleyna Tülay Taş, "İki kez kalbim durdu, akciğerim söndü" dedi.

Bayrampaşa'da şiddet gördüğü gerekçesiyle kendisinden ayrılmak isteyen eşini 2 Nisan tarihinde, sokak ortasında defalarca bıçaklayan sanık Okan Taş'ın 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada müşteki Aleyna Tülay Taş ile avukatları hazır bulundu. Sanık Okan Taş ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Duruşmada gizlilik kararı olmamasına karşın basın mensupları duruşma salonuna alınmadı.

Duruşmada savunma yapan sanık Okan Taş, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Sanık ile 2017 yılında tanıştığını söyleyen müşteki Aleyna Tülay Taş ise, sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

Sanık Okan Taş'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

"Sonuna kadar şikayetçiyim"

Duruşmanın ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan müşteki Aleyna Tülay Taş, "2 Nisan günü kızıma bir şeyler almak için dışarı çıkmıştım. Caddede bir anda, arkamdan gelerek bıçağını gösterdi. Günlerdir benim dışarıya çıkmamı beklediğini söyledi. Beni sürükleyerek sokağa soktu ve o sırada bıçaklamaya başladı. Tam 16 tane bıçak darbesi var. Daha sonrasında hastane süreci geçirdim. İki kez kalbim durdu, akciğerim söndü. Tedavi süreci sonrası kendisi zaten tutuklanmıştı. Şu an ilk duruşma görüldü. Hakim duruşmanın 21 Ekim'e ertelenmesine, sanığın tutuklu yargılanmasına karar verdi. Duruşmaya kendisi görüntülü olarak katıldı. İfadesinde, benim onu aldattığımı iddia etti fakat elinde hiçbir kanıt olmadığı için hakim kanıt sordu. Sonuna kadar şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosunca hazırlanan iddianamede, şüphelinin, müştekinin arkasından gelerek, elindeki 12 santimetre uzunluğundaki bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı kaydedildi.

İddianamede, şüphelinin 'eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapse mahkum edilmesi talep edildi.