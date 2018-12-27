Son Dakika Haberleri: Boşanmak İsteyen Eşini Öldüren Koca Tutuklandı

Boşanmak İsteyen Eşini Öldüren Koca Tutuklandı

1 saat önce

Adana'da kendisinden boşanmak istediği eşini çekiç ve bıçakla öldürdüğü ileri sürülen koca tutuklandı.

Boşanmak İsteyen Eşini Öldüren Koca Tutuklandı, System.String[]
Adana'da kendisinden boşanmak istediği eşini çekiç ve bıçakla öldürdüğü ileri sürülen koca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi 3914 sokaktaki evde dün sabah meydana gelmiş, iddiaya göre, 2 çocuk babası Harun Ç. (45), sabah saat 08.30 20 yıldır evli olduğu Sevda Ç.'yi (38) çekiç ve bıçakla öldürmüştü. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı sorgusunda eşi boşanma istediği için öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenilmişti.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:08 Kaynak: İHA

Yüreğir, Sabah, Adana, 3. Sayfa
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