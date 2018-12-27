Boşanmak İsteyen Eşini Öldüren Koca Tutuklandı
1 saat önce
Adana'da kendisinden boşanmak istediği eşini çekiç ve bıçakla öldürdüğü ileri sürülen koca tutuklandı.
Adana
'da kendisinden boşanmak istediği eşini çekiç ve bıçakla öldürdüğü ileri sürülen koca tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir
ilçesi Serinevler Mahallesi 3914 sokaktaki evde dün sabah meydana gelmiş, iddiaya göre, 2 çocuk babası Harun Ç. (45), sabah saat 08.30 20 yıldır evli olduğu Sevda Ç.'yi (38) çekiç ve bıçakla öldürmüştü. Polis
tarafından gözaltına alınan zanlı sorgusunda eşi boşanma istediği için öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenilmişti.
Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:08 Kaynak: İHA
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