Boşanmak isteyen eşini öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı - Son Dakika

Boşanmak isteyen eşini öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

12.10.2020 16:45
Boşanmak isteyen eşini öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı, System.String[]

Kağıthane'de boşanmak isteyen eşi Nisa Ece İnçke'yi silahla öldürdüğü iddiasıyla "tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Recep İnçke, hakkındaki kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden görülen davada...

Kağıthane'de boşanmak isteyen eşi Nisa Ece İnçke'yi silahla öldürdüğü iddiasıyla "tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Recep İnçke, hakkındaki kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden görülen davada eşe karşı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Recep İnçke'ye bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlanıldı. Maktulün ailesi de duruşmaya katıldı.

Yargıtay'ın bozma ilamı sorulan müşteki Bedrettin Ece, Yargıtay'ın kararına katılmadığını belirterek, yerel mahkemenin daha önce verdiği kararın doğru olduğunu söyledi.

Sanık Recep İnçke ise sağlık problemlerinin bulunduğunu, eşinin kendisine ihanet ettiğini iddia ederek, adalete güvendiğini belirtti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Recep İnçke'nin üzerine atılı eşi maktul Nisan Ece İnçke'ye yönelik "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanığa verilen cezadan herhangi bir indirim yapmaya yer olmadığına hükmeden heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Duruşma öncesi açıklama

Bu arada karar duruşmasının öncesinde adliye önünde açıklama yapan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatı Müjgan Siyah Çevik, kanıtlanmamış aldatma iddiasının haksız tahrik indirimine konu edilemeyeceğini, hiçbir indirim almadan en yüksek cezanın verilmesini talep ettiklerini söyledi.

Avukat Siyah Çevik, KADEM olarak kadına karşı şiddetle mücadele ederken tahrik ve iyi hal gibi uygulamaların failler için caydırıcılıktan uzak, bilakis daha teşvik edici bir sonuç ortaya çıkardığını gördüklerini belirterek, "Kadına karşı şiddet insanlığa karşı işlenmiş suçtur" dedi.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Recep İnçke ile Nisa Ece İnçke'nin evliliklerinin 2,5 yıldır devam ettiği, aralarında yaşanan problemler nedeniyle Nisa Ece İnçke'nin zaman zaman evi terk edip babasına gittiği ve son darp olayı üzerine babasının evine yerleşip kocasına boşanma davası açtığı belirtiliyor.

İddianamede, Recep İnçke'nin boşanma davası sürerken 7 Aralık 2016'da konuşmak için çağırdığı eşini, silah sesi duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açtıktan sonra 4 kez ateş ederek öldürdüğü belirtiliyor.

Cinayet sonrası şüphelinin Pendik'te bir polis merkezine gidip "eşini öldürdüğünü" söyleyerek silahıyla birlikte teslim olduğu bilgisi de verilen iddianamede, polis memurlarının olay yerine gittiklerinde televizyon sesinin duyulduğu, kapının çilingir vasıtasıyla açıldığı ve İnçke'nin cesedinin evin giriş koridorundaki holde yerde yatar vaziyette bulunduğu anlatılıyor.

İddianamede, cinayet zanlısı Recep İnçke'nin, Nisa Ece İnçke'yi yakın mesafeden, televizyonun sesini yüksek açarak planlı şekilde tasarlayarak öldürdüğü kaydedilerek, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İlk yargılamada "ağırlaştırılmış müebbet hapis" verilmişti

Davanın 28 Şubat 2018'de görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, İnçke'nin, eşi Nisa Ece İnçke'ye karşı "tasarlayarak kasten eşini öldürme" suçunu işlediğini sabit görerek ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti.

Mahkeme sanığı ayrıca "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 2 bin 400 lira adli para cezasına çarptırırken, sanığın, kişiliği ve suçun işlenmesindeki özellikleri dikkate alarak cezada herhangi bir "takdiri indirim" yapılmasına yer olmadığına karar vermişti.

Yargıtay kararı bozmuştu

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanığın üzerine atılı suçu tasarlayarak işlediğine ilişkin delil bulunmadığını, sanığa "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi gerekirken "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini belirterek, yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boşanmak isteyen eşini öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı - Son Dakika

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