Boşanmak isteyen eşini öldürmeye çalışan sanığa 20 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boşanmak isteyen eşini öldürmeye çalışan sanığa 20 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Boşanmak isteyen eşini öldürmeye çalışan sanığa 20 yıla kadar hapis istemi

6 saat önce

Kartal'da, boşanmak isteyen karısını bıçaklayarak öldürmeye çalışan sanık hakkında "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Boşanmak isteyen eşini öldürmeye çalışan sanığa 20 yıla kadar hapis istemi, System.String[]

Kartal'da, boşanmak isteyen karısını bıçaklayarak öldürmeye çalışan sanık hakkında "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Sivas'ta oturan Süheyla Katar'ın, 3 yıldır evli olduğu kocası sanık Mehmet Katar'la (26) arasındaki anlaşmazlık üzerine İstanbul Kartal'da yaşayan ailesinin yanına geldiği anlatıldı.

Sanık Mehmet Katar'ın 16 Aralık 2019'da Sivas'tan İstanbul'a geldiği, 3 gün sonra kayınpederinin evine giderek eşiyle boşanma konusunda görüştüğü belirtilen iddianamede, eşinin tekrar boşanmak istediğini söylemesi üzerine evden ayrılan Mehmet Katar'ın bir iş yerinden olayda kullandığı bıçağı satın aldığı kaydedildi.

İddianamede, sanık Mehmet Katar'ın tekrar eve giderek eşine "Madem benden ayrılmak istiyorsun, hediyelerimi, aldığım takıları geri ver." dediği, eşinin bunu kabul etmemesi üzerine tartıştıkları aktarılarak, çiftin daha sonra boşanma işlemlerini başlatmak için adliyeye gitme kararı alarak evden çıktığı belirtildi.

Mehmet Katar'ın, apartmanın merdiven boşluğuna geldiği esnada belinde sakladığı bıçağı çıkardığı, eşinin saçlarından tutarak vücudunun çeşitli yerlerinden hedef gözetmeksizin 10'dan fazla kez bıçak darbesiyle vurmak suretiyle yaraladığı anlatılan iddianamede, mağdurun aldığı darbeler ile yere yığıldığı aktarıldı.

"Al bu da benden sana iz kalsın." diyerek yüzünü kesti

Mağdurun yere yığılmasının ardından sanık Katar'ın, eşinin yüzünü çevirerek, "Al bu da benden sana iz kalsın." diyerek yüzünü kestiği ifade edilen iddianamede, adli tıp raporuna göre, yaralanmanın hayati tehlikeye sokan bir durum olduğu kaydedildi.

İddianamede, sanık Katar'ın, "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık Mehmet Katar'ın yargılanmasına, iddianameyi kabul eden Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilerleyen günlerde başlanacak.

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Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:16 Kaynak: AA

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