BOŞANMAK İSTEYEN EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETMİŞTİ; TOPRAĞA VERİLDİLER

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu Güler Karslı'yı tabancayla öldürüp, kızı Elif Karslı'yı yaraladıktan sonra aynı silahla intihar eden Turan Karslı ile eşinin cenazesi toprağa verildi. Güler Karslı'nın annesi ve çocukları tabutu başında ağladı.

Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Sezer Sokak'ta dün meydana gelen olayda TIR sürücüsü Turan Karslı, boşanma aşamasında olduğu eşinin evine balkondan girdi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Turan Karslı, Güler Karslı'yı tabancayla vurarak öldürdükten sonra kızı Elif Karslı'yı da bacağından vurdu. Turan Karslı, daha sonra tabancayı başına dayayıp ateşleyerek yaşamına son verdi.

AYRI CAMİLERDE CENAZE NAMAZLARI KILINDI

Yaşamını yitiren Güler Karslı'nın ailesinin talebi üzerine cenaze namazlarının ayrı camilerde kılınma kararı alındı. Güler Karslı'nın cenaze namazı Kemal Sadi Şirin Camii'nde kılındı. Hatice Güldallı kızının tabutu başında gözyaşı döktü. Güler Karslı'nın çocukları Orhan ve Emirhan Karslı annelerinin tabutlarına sarılarak, ağladı.

Turan Karslı'nın cenazesi ise Esentepe Yeni Camii'nde kılındı. Güler Karslı ve Turan Karslı'nın cenazeleri İlimtepe Mezarlığı'nda birbirlerinden ayrı yerde toprağa verildi.

Görüntülü Dökümü

-Turan Karslı'nın cenaze namazından görüntüler

-Güler Karslı'nın cenaze namazından görüntüler

-Güler Karslı'nın annesi ve çocuklarının cenaze başında görüntüleri

-Cenaze namazlarından detaylar

Haber-Kamera-Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCUKÖRFEZ(Kocaeli)(DHA)