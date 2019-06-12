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Boşanmak isteyen eşini öldürüp, intihara kalkıştı

28 dakika önce

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde Mehmet Ekiz (34), boşanmak isteyen eşi Tuğba Ekiz'i (25), 6 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü.

Boşanmak isteyen eşini öldürüp, intihara kalkıştı, System.String[]
KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde Mehmet Ekiz (34), boşanmak isteyen eşi Tuğba Ekiz'i (25), 6 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra bıçağı kendi göğsünün altına saplayan Ekiz, ağır yaralandı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Aşçı Mehmet Ekiz, bir süredir baldızı Manolya Arzu Yeşil'in evinde bulunan bir çocuk annesi eşi Tuğba Ekiz'in yanına gitti. İddiaya göre, Tuğba Ekiz, boşanmak istediğini söyledi. Mehmet Ekiz, bu sözler üzerine eline geçirdiği bıçağı, kızının gözleri önünde eşinin çeşitli yerlerine sapladı. Tuğba Ekiz, kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Ekiz, bıçağı kendi göğsünün altına sapladı. Kız kardeşini saldırıdan korumak isteyen Manolya Arzu Yeşil de kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tuğba Ekiz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, Mehmet Ekiz'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. 


- Karaman
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:45 Kaynak: DHA
Ermenek, Karaman, Güncel
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