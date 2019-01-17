Boşanmak İsteyen Eşini Öldürüp, İntihara Kalkıştı (3)
1 saat önce
KOCA DA ÖLDÜEdirne'nin Havsa ilçesinde, ablasının yanında bulunan ve boşanma davası açan eşi Kübra Olgun Şahin'i pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla kendisine ateş açan Emre Şahin, kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:23 Kaynak: DHA
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