Son Dakika Haberleri: Boşanmak İsteyen Eşini Öldürüp, İntihara Kalkıştı (3)

Boşanmak İsteyen Eşini Öldürüp, İntihara Kalkıştı (3)

1 saat önce

KOCA DA ÖLDÜEdirne'nin Havsa ilçesinde, ablasının yanında bulunan ve boşanma davası açan eşi Kübra Olgun Şahin'i pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla kendisine ateş açan Emre Şahin, kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Boşanmak İsteyen Eşini Öldürüp, İntihara Kalkıştı (3), System.String[]
KOCA DA ÖLDÜ

Edirne'nin Havsa ilçesinde, ablasının yanında bulunan ve boşanma davası açan eşi Kübra Olgun Şahin'i pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla kendisine ateş açan   Emre Şahin, kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:23 Kaynak: DHA

Havsa, Olgun Şahin, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Güncel
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