Son Dakika Haberleri: Cani koca boşanmak isteyen eşini tüfekle ağır yaraladı
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Cani koca boşanmak isteyen eşini tüfekle ağır yaraladı

26 dakika önce

Antalya'da gözü dönmüş koca boşanma davası açan eşini pompalı tüfekle ağır yaralayarak polise teslim oldu.

Cani koca boşanmak isteyen eşini tüfekle ağır yaraladı, System.String[]

Olay, saat 14.00 sıralarında Kanal Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi'ndeki iki katlı evde meydana geldi. Hurda toplayıp satan Süleyman Ü., bir otelde çalışan ve yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Dilek Ü.'yü konuşmak için eve çağırdı. Süleyman Ü., boşanma davası açan Dilek Ü.'ye yeniden birlikte yaşama teklifinde bulundu. 12 ve 13 yaşında iki çocuk annesi Dilek Ü.'nün teklifi reddetmesi üzerine Süleyman Ü., evdeki pompalı tüfekle eşine bir kez ateş etti.

TALİHSİZ KADININ DURUMU AĞIR

Karnından vurulan Dilek Ü. ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri Dillek Ü.'yü ambulansla yakınlardaki özel hastaneye götürdü. Süleyman Ü. ise gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Dilek Ü.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:30 Kaynak: DHA
Antalya, Güncel
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