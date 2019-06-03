Cani koca boşanmak isteyen eşini tüfekle ağır yaraladı
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Antalya'da gözü dönmüş koca boşanma davası açan eşini pompalı tüfekle ağır yaralayarak polise teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:30 Kaynak: DHA
Olay, saat 14.00 sıralarında Kanal Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi'ndeki iki katlı evde meydana geldi. Hurda toplayıp satan Süleyman Ü., bir otelde çalışan ve yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Dilek Ü.'yü konuşmak için eve çağırdı. Süleyman Ü., boşanma davası açan Dilek Ü.'ye yeniden birlikte yaşama teklifinde bulundu. 12 ve 13 yaşında iki çocuk annesi Dilek Ü.'nün teklifi reddetmesi üzerine Süleyman Ü., evdeki pompalı tüfekle eşine bir kez ateş etti.
TALİHSİZ KADININ DURUMU AĞIR
Karnından vurulan Dilek Ü. ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri Dillek Ü.'yü ambulansla yakınlardaki özel hastaneye götürdü. Süleyman Ü. ise gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Dilek Ü.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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