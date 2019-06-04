Son Dakika Haberleri: Boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle vuran koca adliyede
Son Dakika Güncel Haber

Boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle vuran koca adliyede

1 saat önce

ANTALYA'da boşanma davası açan eşi Dilek Ü.'yü (45) yeniden bir araya gelme teklifini reddedince pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan Süleyman Ü. (55), adliyeye sevk edildi.

Boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle vuran koca adliyede, System.String[]
ANTALYA'da boşanma davası açan eşi Dilek Ü.'yü (45) yeniden bir araya gelme teklifini reddedince pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan Süleyman Ü. (55), adliyeye sevk edildi.
Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi'nde 2 katlı müstakil evde yaşayan Süleyman Ü., yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Dilek Ü.'yü dün saat 14.00 sıralarında konuşmak için eve çağırdı. Hurda toplayıp satan Süleyman Ü., boşanma davası açan Dilek Ü.'ye yeniden birlikte yaşama teklifinde bulundu. 12 ve 13 yaşında 2 çocuk annesi olan ve bir otelde çalışan Dilek Ü. ise teklifi reddetti. Süleyman Ü. de evdeki pompalı tüfeği alıp, eşine ateşledi.
Karnından vurularak, ağır yaralanan Dilek Ü. ihbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Süleyman Ü. ise gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Süleyman Ü., adliyeye sevk edildi.
'BEN VURMADIM'
Süleyman Ü., adliyeye çıkarılırken, gazetecilerin, 'Eşinizi neden vurdunuz?' sorusuna "Ben bir şey yapmadım, ben vurmadım" diye yanıt verdi. Diğer yandan Dilek Ü.'nün tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor. Dün ameliyatla vücudundaki saçmalar çıkarılan Dilek Ü.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:56 Kaynak: DHA
Kepez, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barışma teklifini reddeden eşini pompalı tüfekle ağır yaraladı Doğu Ekspresi'nin en güzel karesi için 10 bin lira ödül Ekrem İmamoğlu'nun tokat attığı iddia edilen genç AK Parti reklamında oynadı "Keşke savaşı kaybetseydik" dediği öne sürülen cami imamına soruşturma

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 14:32:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle vuran koca adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]