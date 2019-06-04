Boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle vuran koca adliyede (2)
1 saat önce
TUTUKLANDIAntalya'nın Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi'nde eşi Dilek Ülüs'ü pompalı tüfekle karnında vurarak ağır yaralayan Süleyman Ülüs, savcılık sorgusunun ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:54 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Antalya'nın Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi'nde eşi Dilek Ülüs'ü pompalı tüfekle karnında vurarak ağır yaralayan Süleyman Ülüs, savcılık sorgusunun ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Süleyman Ülüs, yargılama sonunda tutuklandı.
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