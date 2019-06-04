Son Dakika Haberleri: Boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle vuran koca adliyede (2)
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Boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle vuran koca adliyede (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIAntalya'nın Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi'nde eşi Dilek Ülüs'ü pompalı tüfekle karnında vurarak ağır yaralayan Süleyman Ülüs, savcılık sorgusunun ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle vuran koca adliyede (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Antalya'nın Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi'nde eşi Dilek Ülüs'ü pompalı tüfekle karnında vurarak ağır yaralayan Süleyman Ülüs, savcılık sorgusunun ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Süleyman Ülüs, yargılama sonunda tutuklandı.


Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:54 Kaynak: DHA
Kepez, Güncel
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