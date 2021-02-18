Boşanmak isteyen eşini silahla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Zeytinburnu'nda boşanmak isteyen eşi Nurtaç Canan'ı silahla yaralayan Ragıp Canan'ın, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 19 yıldan 39 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ragıp Canan ile müşteki Nurtaç Canan ve tarafların avukatları katıldı.

Mağdur Nurtaç Canan ile ilgili Adli Tıp Kurumundan raporun mahkemeye gelmediği belirtildi.

Tutukluluk durumuyla ilgili söz verilen sanık Ragıp Canan, "Eşimle aramızda namus meselesi gibi bir durum yoktu. Korkutmak amacıyla vurdum. Pişmanım. Eşimden, sizden, herkesten özür diliyorum. İsteyerek olmadı. Beni affetsin eşim. Tutuklu olmam nedeniyle mağdurum, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık Canan'ın avukatı, müvekkilinin öldürme kastının olmadığını, yakın mesafeden mağdurun ayaklarına ateş ettiğini, öldürme kastı olsaydı yakın mesafeden öldürücü bölgelere ateş edebileceğini ifade ederek, "Müvekkilime isnat edilen suçun yaralama olarak değişme ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Müvekkilimin tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesini talep ederiz." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu tarafından mağdur Nurtaç Canan'ın vücudunda oluşan yaralarla ilgili hazırlanacak raporun beklenmesine karar vererek, tutuklu sanığın bu halinin devamına karar verdi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Dava sonrasında konuşan Nurtaç Canan, adaletin yerini bulacağına ve sanığın hak ettiği cezayı alacağına inandığını ifade ederek, şu görüşleri dile getirdi:

"İnsanlar hazır olmadan evlenmemeliler. Hakikaten biz böyle bir hata yaptık. Hazır olmadan evlendik ve başımıza en büyük belaları aldık. Özellikle bu süreçte oğlumuza verdiğimiz darbeleri hiç kimse telafi edemez. Ben kendimden geçtim. Benimle birlikte acı çeken üç insan, annem, babam ve oğlum. Benimle birlikte onlar da mağdur oldular. Onların döktüğü gözyaşlarının bedelini ağır bir şekilde ödesin. Benim olmazsa olmazlarımdı onlar çünkü. İnanıyorum adalet yerini bulacak."

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Haziran 2020'de müşteki Nurtaç Canan'ın, eşi Ragıp Canan'a boşanmak istediğini söylediği ve valizini hazırladığı anlatılıyor.

İddianamede, bu duruma sinirlenen Ragıp Canan'ın, evden çıkmasını engellediği eşine silahıyla 5 el ateş ettiği, "Öleceksin, gebereceksin." dediği ve kadını yaralı halde bırakarak evi terk ettiği aktarılıyor.

Müştekinin de yerde yaralı yatarken kanıyla "Annem, babam hakkınızı helal edin, üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu, kurtuldum." yazdığı ifade edilen iddianamede, Nurtaç Canan'ın, oğlu tarafından hastaneye götürüldüğü belirtiliyor.

İddianamede, sanık Ragıp Canan'ın, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 19 yıldan 39 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.