BOŞANMAK İSTEYEN EŞİNİ TABANCAYLA BAŞINDAN VURDU - Son Dakika
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BOŞANMAK İSTEYEN EŞİNİ TABANCAYLA BAŞINDAN VURDU

22.07.2022 00:02

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde D.Ç., boşanmak isteyen eşi E.Ç.'yi tabancayla başından vurdu.

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde D.Ç., boşanmak isteyen eşi E.Ç.'yi tabancayla başından vurdu. Ağır yaralanan kadın, tedaviye alındı.

Olay, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Yeşilyurt köyünde meydana geldi. İddiaya göre eşi D.Ç. ile tartışan E.Ç., daha sonra babasının evine gitti. Kayınpederinin evine giden D.Ç., boşanmak istediğini söyleyen E.Ç.'nin başına tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan kadın kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralı E.Ç., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılıp, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma, D.Ç.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DURUMU

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-Olay yeri detay

-Jandarma detay

-Genel detaylar

HABER-KAMERA: İlyas Kaan TAYTAK/ÇAY,(Afyonkarahisar), (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Karahisar, Yeşilyurt, Jandarma, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BOŞANMAK İSTEYEN EŞİNİ TABANCAYLA BAŞINDAN VURDU - Son Dakika

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