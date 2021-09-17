Son dakika haberi... BOŞANMAK İSTEYEN EŞİNİ TÜFEKLE ÖLDÜREN KOCA ADLİYEDE - Son Dakika

Zonguldak'ta, eşi Gülten Yankın'ı av tüfeğiyle öldüren Emrah Yankın, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Yankın, mahkemedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Gülten Yankın'ın cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Merkeze bağlı Ayvatlar köyüne götürülen Gülten Yankın'ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Gülten Yankın'ın yakınları, cenazede gözyaşlarını tutamadı.
Kaynak: DHA
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