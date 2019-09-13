Son Dakika Haberleri: Boşanmak isteyen eşini yaraladı
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Boşanmak isteyen eşini yaraladı

1 saat önce

Antalya'da bir kadın, boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Boşanmak isteyen eşini yaraladı, System.String[]

Antalya'da bir kadın, boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

İddiaya göre, Muratpaşa ilçesi Meydan Kavağı Mahallesi'nde Nizamettin S. (53) ile kendisinden boşanmak istediğini belirten eşi Ayşe S. (50) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nizamettin S, karısını vücudunun 15 yerinden bıçakla yaraladı.

Durumu gören çocukların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadını Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ayşe S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Nizamettin S, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Muratpaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:34 Kaynak: AA
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