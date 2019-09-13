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Boşanmak isteyen eşini yaraladı

11 dakika önce

Antalya'da boşanmak istediği eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen koca tutuklandı.

Boşanmak isteyen eşini yaraladı, System.String[]

Antalya'da boşanmak istediği eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen koca tutuklandı.


İddiaya göre, Muratpaşa ilçesi Meydan Kavağı Mahallesi'nde Nizamettin S. (53) ile kendisinden boşanmak istediğini belirten eşi Ayşe S. (50) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nizamettin S, karısını vücudunun 15 yerinden bıçakla yaraladı.


Çocukların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadını Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ayşe S'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.


Nizamettin S, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Muratpaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:34 Kaynak: AA
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