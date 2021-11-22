Boşanmak isteyen eşini yaralayan sanık 9 yıl hapis cezasına mahkum edildi - Son Dakika

Zeytinburnu'nda boşanmak isteyen eşi Nurtaç Canan'ı silahla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık Ragıp Canan "eşine silahla ateş ederek kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 9 yıl hapse çarptırıldı.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ragıp Canan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, müşteki Nurtaç Canan ve tarafların avukatları katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da duruşmada hazır bulundu.

"ONA MERHAMET ETMEYİN"

"İSTESEYDİM ÖLDÜRÜRDÜM"

Söz verilen müşteki Nurtaç Canan, "Şikayetim devam ediyor. O bana merhamet göstermedi. Siz de ona merhamet etmeyin. Zalime merhamet yakışmaz. O çıkarsa benim hayatım biter. Adalete güveniyorum" dedi.Müştekilerin avukatları, sanığın eyleminin öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirilmesi gerektiğini, müştekinin sanıktan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü, müşteki öleceğini düşündüğü için kanıyla 'kurtuldum' yazdığını ve ölümün kendisi için kurtuluş olduğunu düşündüğünü söyledi.Avukatlar, sanığın cezalandırılmasını ve indirim uygulanmamasını talep etti.

Sanık Ragıp Canan da olaydan sonra oğlunu aradığında ambulans çağırması istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Eşimi öldürmek isteseydim kolaylıkla yapabilirdim. Eşimin avukatları olayı abartıyor. 25 yıllık evliliğimiz, 24 yaşında çocuğumuz var. Eşimi yaralama kastım da yoktu ancak bu olay başımıza geldi. Sınanıp imtihana çekildiğimizi düşünüyorum. Bu olayı bir yol kazası olarak görmeniz gerekiyor. Eşim pos cihazını alıp Mersin'e gitmek için direnince bu olay yaşanmıştır. Eşime karşı kinim yoktur, kendisini incitmişimdir, daha önceki fındık kabuğunu doldurmayan olaylar bu neticeye sonuç olmuştur. Eşimi öldürme amaç, kastım ve düşüncem söz konusu değildir."

Olaylardan dolayı pişman olduğunu, eşini halen sevdiğini anlatan sanık Canan, "Yaralama kastım dahi yoktur. Ben eşimi öldürmek isteseydim, çatal tabakla bile öldürürdüm. Sakat kalabilirdi buna da şükür. Bunu bir yol kazası gibi görmemiz gerekiyor. Bu yaştan sonra neden öldüreyim. Eşim inada bindirerek bu olaya beni sevk etti. Eşim inatçı beni affetmiyor. Benim bir kırgınlığım, kinim yok. Af diliyorum. Eşimle birbirimize bir ömür verdik." dedi.Sanık avukatı da müvekkili Ragıp Canan'ın aile yükümlülüklerini yerine getiren biri olduğunu, onur kırıcı ve küçük düşürücü davranışlarla karşılaşması nedeniyle bu olayın yaşandığını, müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini savundu.Ragıp Canan'ı "eşini silahla ateş ederek kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 9 yıl hapse mahkum eden mahkeme heyeti, sanığa indirim uygulamadı.