Boşanmak isteyen eşinin kardeşini silahla yaralayan şahıs tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Boşanmak isteyen eşinin kardeşini silahla yaralayan şahıs tahliye edildi - Son Dakika

Boşanmak isteyen eşinin kardeşini silahla yaralayan şahıs tahliye edildi

6 saat önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde boşanmak isteyen ve evi terk eden eşinin kaldığı baba evinde, kayınbiraderini silahla yaralayan şahıs, tahliye edildi.

Boşanmak isteyen eşinin kardeşini silahla yaralayan şahıs tahliye edildi, System.String[]

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde boşanmak isteyen ve evi terk eden eşinin kaldığı baba evinde, kayınbiraderini silahla yaralayan şahıs, tahliye edildi.


Olay, 28 Ocak 2019 tarihinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi Kamal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. isimli kadın çeşitli sebeplerden dolayı anlaşamadığı eşi Y.K. ile boşanmak istediğini söyleyerek ailesinin evine döndü. Eşiyle barışmaya çalışan Y.K., S.K.'nın yaşadığı babasının evine gitti. Y.K. ile evde kayınbiraderi E.D. arasında tartışma çıktı. Cebindeki tabancayı çıkartan Y.K., E.D.'ye ateş etti. Kurşunun isabet ettiği E.D. kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri S.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.


Cumhuriyet Savcısı tahliyesini talep etti


E.D., yapılan tedavisinin ardından taburcu olunurken, gözaltına alınan zanlı Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 1 yıldır cezaevinde tutuklu bulunan Y.K. hakkında Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde, 'kasten yaralama', 'korku, kaygı, panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme', 'ruhsatsız silah satın alma veya taşıma ve bulundurma' ve 'silahla tehdit' suçlarından açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmada sanık Y.K., mağdur E.D. ve taraf avukatları hakim karşısında hazır bulundu. Duruşma E.D.'nin avukatının savunma yapması ile başladı. Mağdur avukatı duruşmada yaptığı savunmada sanığın, yaşanan olay öncesinde eşi S.K.'ye yazdığı mesajlarda kasten öldürmeye teşebbüsü olduğunun anlaşıldığını belirterek, sanığın en üst sınırdan yargılanmasını talep etti.


"Bu olaydan dolayı çok pişmanım"


Daha sonra Cumhuriyet Savcısı, bir önceki duruşmada açıkladığı mütalaasını tekrar ederek sanığın tahliyesini talep etti. Duruşmada savunma yapan Y.K.'nin avukatı ise, müvekkilinin evliliğini kurtarmaya çalıştığının ve öldürmeye teşebbüsü olmadığının telefon kayıtlarından anlaşıldığını söyleyerek, müvekkilinin pişmanlığının göz önünde bulundurularak tahliye edilmesini talep etti. Avukat savunmasının ardından söz verilen sanık Y.K. ise pişman olduğunu belirterek, "Bu olaydan dolayı çok pişmanım. Yaşanan bu olaylardan S.K. sorumludur. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.


3 suçtan hapis cezasına çarptırılan sanık tahliye edildi


Mahkeme heyeti yapılan savunmaların ardından sanık hakkındaki kararını açıkladı. Sanığın 'kasten öldürme suçundan beraat ettiğini açıklayan heyet, Y.K.'nın 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl 4 ay, 'ruhsatsız silah satın alma veya taşıma ve bulundurma' suçundan 1 yıl 6 ay, 'silahla tehdit' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılarak, tahliye edilmesine karar verildi. - KOCAELİ

Kartepe, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

16 yaşındaki genç, çocuk odasında televizyon izlerken bir anda kanlar içerisinde kaldı
Korucu, nöbette arkadaşlarına ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı 21 kez bıçakladığı eşine, 'Yeşil gözlerinden akan yaşa kurban olurum' dedi Kadıköy'de hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralı

Son Dakika Haberleri
19:38 Kalın: "(ABD-İran gerilimi) Bizim bu noktada 'arabulucu olalım' gibi bir beklentimiz, talebimiz,... - Son Dakika Haber
19:36 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İÜ'deki yemek eylemi) Bu konuda zaman kaybı olduğu anlaşılıyor, o... - Son Dakika Haber
19:32 Kalın: "Esed rejimi konusunda pozisyonumuz açık. Suriye'yi demokratik, çoğulcu, barışçıl geleceğe... - Son Dakika Haber
19:30 Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika Haber
19:29 Karasu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika Haber
19:14 Avrupa Birliği'nden Libya açıklaması: Türkiye'nin asker gönderme planını reddediyoruz - Son Dakika Haber
18:51 Kadıköy'de hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 19:40:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Boşanmak isteyen eşinin kardeşini silahla yaralayan şahıs tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]