Son Dakika Haberleri: Boşanmak İsteyen Eşinin Kardeşini Silahla Yaraladı

Boşanmak İsteyen Eşinin Kardeşini Silahla Yaraladı

34 dakika önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde boşanmak isteyen ve evi terk eden eşinin kaldığı babaevine giden şahıs, silahla kayınbiraderini vurdu.

Boşanmak İsteyen Eşinin Kardeşini Silahla Yaraladı, System.String[]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde boşanmak isteyen ve evi terk eden eşinin kaldığı babaevine giden şahıs, silahla kayınbiraderini vurdu. Kurşun ayağına isabet eden şahıs hastaneye kaldırılırken, zanlı gözaltına alındı.

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi Kamal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. isimli kadın bir süre önce çeşitli sebeplerden dolayı anlaşamadığı eşi Y.K. ile boşanmak istediğini söyleyerek ailesinin evine döndü. Eşiyle barışmaya çalışan Y.K., S.K.'nın barışma isteğini kabul etmemesi üzerine sinirlenerek eşinin babasının evine gitti. Y.K., evde kayınbiraderi E.D.'yi silahla vurarak yaraladı. Kurşun kalçasına isabet eden E.D. kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri S.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan E.D. ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. E.D.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:03 Kaynak: İHA

Polis, Kartepe, Kocaeli, 3. Sayfa
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